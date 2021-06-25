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Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi - Son Dakika

Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi

25.06.2021 15:45
Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi, System.String[]

Tokat Valiliğince organize edilen Kitap Tokat Projesi kapsamında ikinci ödüllü kitap okuma yarışması ile hayallerimi çiziyorum resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet hediye edildi.

Tokat Valiliğince organize edilen Kitap Tokat Projesi kapsamında ikinci ödüllü kitap okuma yarışması ile hayallerimi çiziyorum resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet hediye edildi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen ödül törenine konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, kitap okumanın insana pek çok fayda sağladığını belirterek, "Bunları okumak bunları bilmek demektir. Bilmek de hayatı daha iyi yorumlamak, hayata daha iyi hazır olmak ve hayata bir adım önde başlamaktır. O yüzden bol bol kitap okumamız lazım. Beden sağlığımızdan önemli diğer bir olay da ruh sağlığımızdır. Eğer ruh sağlığımızı geliştirmek daha iyi şartlarda hayatımızı idame etmek istiyorsak ruhumuzu beslemek için bol bol kitap okuyacağız." dedi.

Daha sonra ödül almaya hak kazanan öğrencilere scooter ve bisikletleri Kaymakam Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile diğer protokol heyeti tarafından teslim edildi.

Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi
Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi
Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi
Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi
Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi

Yeşilyurt, Bisiklet, Tokat, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta yarışmalarda dereceye giren öğrencilere scooter ve bisiklet verildi - Son Dakika


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