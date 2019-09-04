Yeşilyurt'ta 'Yas-ı Matem' programı

Yeşilyurt Belediyesinin Muharrem ayı nedeniyle düzenlediği 'Yas-ı Matem' programında toplumsal huzur, barış ve dayanışma mesajları verildi. Başkan Çınar, "Birbirimize karşı hoşgörü ve sevgi içerisinde olursak iri oluruz, diri oluruz. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kast eden, bizi parçalamak isteyenler geçmişte olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır" dedi.



Gedik Sosyal Tesislerinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliği yaptığı iftar programına; Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Engüzekliler Cem Evi Dernek Başkanı Zeynal Doğan, Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.



Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli'nın okuduğu duanın ardından oruçlar açıldı.



Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ile Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman yaptıkları konuşmalarda, düzenlenen programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.



Muharrem Ayının dünyaya huzur, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Öncelikle bizleri Muharrem Ayına kavuşturan, aynı sofra etrafında buluşmamızı sağlayan Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamd ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Kardeşlik ve barış rüzgarına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde toplumsal huzur ve kardeşliğimizin kuvvetlenmesi adına düzenlediğimiz programımızda ki birlikteliğimiz, her yönüyle örnek teşkil etmektedir. Sultan Alparslan komutanlığında 1071'de hep birlikte el ele vererek kazandığımız ve Anadolu kapılarının bu millete açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşında, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, İstiklal Harbinde ve 15 Temmuz'da yan yana omuzdaydık, bizi ayırmak isteyenlere karşı hep aynı safta yer aldık, birlikte mücadele ettik, tarihi zaferleri millet olarak hep birlikte el ele vererek kazandık. Biz birlikte hareket ettiğimiz için aynı yöne baktığımız için şu anda huzur ve refah içerisinde yaşıyoruz. Ülkemizi bölmek ve parçalamak, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler geçmişte olduğu gibi bugünde yine boş durmuyorlar, ancak biz her zaman olduğu gibi yine kenetleneceğiz, yine dayanışma içerisinde olacağız, vatanımıza, bayrağımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız. Bu ülkenin birliğine ve beraberliğine kast eden, bizi parçalamak isteyenler, geçmişte olduğu gibi büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. Bu ülke de Kürt, Türk, Sünni, Alevi, Laz, Çerkez etle tırnak gibidir, bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecektir. Çünkü bizler çok güçlü bir dinin ve sağlam bir medeniyetin mensuplarıyız. Vatanımıza, bayrağımıza ve topraklarımıza geçmişte olduğu gibi bugünde yarında hep birlikte sahip çıkacağız. Siyasi görüşlerimiz, hayata bakış açılarımız, örflerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz elbette ki farklı olacaktır. Birbirimize karşı tahammül ederek, saygı duyarak, birbirimizi severek yaşamak durumundayız, bizim en büyük zenginliğimiz farklılıklarımızdır. Hacı Bektaşı Veli'nin dediği gibi 'Bir Olursak, İri Olursak, Diri Olursak, Kardeş Olursak' hiç kimsenin gücü bize yetmeyecektir. Peygamber Efendimizin sevgili torunu, ciğerparesi Hz.Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere Kerbela şehitlerini rahmet ve minnetle yad ederken, Muharrem Ayının tüm insanlığa huzur, kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Yeşilyurt'un çok büyük bir aile olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Anadolu'nun en şirin yerleşim yerlerinden olan biri olan Yeşilyurtumuz aslında mini bir Anadolu'dur. Her renkten, ırktan ve her dilden insanın refah, huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığı, hoşgörüşü anlayışının tam manasıyla hüküm sürdüğü bir ilçede hep birlikte yaşamaktan büyük bir keyf almaktayız. Halkımıza hizmet etme sevdasını kalbimizin derinliklerinde yaşıyoruz, çünkü bizler hangi görüşten, hangi inançtan olursa olsun tüm halkımıza karşı sevgi ve saygıyla bakıyoruz. İlçemizin tüm bölgelerine adil, şeffaf ve eşit hizmetler ulaştırmaktayız. Tüm hemşehrilerimizin huzur ve güzellikler içerisinde yaşadığı Yeşilyurt'umuzu, bu akşamki yemekte bir kez daha tescil edilen birliktelik tablosundan aldığımız güçle gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA