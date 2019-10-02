Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta "yaya geçidi nöbeti" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Yeşilyurt'ta "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilyurt'ta

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik ekiplerince Yeşilyurt-Tokat ve Yeşilyurt- Sulusaray kara yolunda uygulama yapıldı.

Yaya geçitlerinde durdurulan araç sürücülerine Kaymakam Muhammed Sait Baytok ile görevliler tarafından broşür verildi.

Baytok, kazalarının önüne geçilmesi, yayalara trafikte öncelik verilmesi adına ülke genelinde kampanya başlattığını söyledi.

Sulusaray, Yeşilyurt, Jandarma, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi
Volkswagen Manisa'ya 1,4 milyar euroluk yatırım yapacak Canlı yayında evli adamla birlikte olduğunu söyleyen izleyicinin anlatıkları sunucunun ağzını açık bıraktı Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:31:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt'ta "yaya geçidi nöbeti" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]