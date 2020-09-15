Yeşilyurt'taki tarihi konaklara ziyaret - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçede bulunan Kent Belleği Müzesi, Butik Hotel ve 44 Yıl Hatır Kahve Konağı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde konuşan Kahtalı, ilçenin köklü tarihini ayağa kaldırmak için yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

İlçenin her anlamda geliştiğini aktaran Kahtalı, "Belediyemizi, tarihsel zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarmak adına hayata geçirdiği restorasyon projelerinden dolayı tebrik ediyorum. Konaklarımızın farklı projelerle turizme kazandırılacak olmasının heyecanını bizler de yaşıyoruz. Burası yenileme ve dönüşüm projeleriyle turizm merkezine dönüşmüş durumda." ifadesini kullandı.

Çınar da ilçenin yapılan çalışmalarla hak ettiği değeri göreceğini kaydetti.

Tarihi eserleri koruyacaklarını ifade eden Çınar, "Tarihe tanıklık etmiş konaklarıyla, tadına doyulmaz yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle, misafirperverliğiyle Anadolu kültürünün tüm unsurlarını içerisine alan ilçemizin farklı yatırımlarla daha fazla tanınması, bilinmesi ve turizme kazandırılması bakımından yoğun bir çaba içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.