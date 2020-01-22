Yeşilyurt'tan kısa kısa - Son Dakika

Yeşilyurt ilçesinde Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Komisyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Sait Baytok, başkanlığında kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda, her toplantıda uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili önlem ve tedbirler aldıklarını söyledi.

Bu konuda yüksek farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Baytok, "Müftülüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile yaptığımız projelerle gençlerimizi destekliyoruz. Eğitim, bağımlılıkla mücadelenin bir ayağıdır, bağımlılık toplumsal bir meseledir." dedi.

Özellikle çocuk ve gençlerin korunması için daha fazla farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını anlatan Baytok, "Bağımlılık sadece gençlerimiz değil, tüm vatandaşlarımızı tehdit eden bir mesele artık. Halk eğitim kurslarımız başta olmak üzere tüm kurs ve toplantılarımızda vatandaşlarımıza bu hususta bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Cuma Bozkurt, İlçe Emniyet Amir Vekili Mustafa Ballıca, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Enes Kızgın ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Horasan katıldı.

Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Yeşilyurt'ta Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantı, Kaymakam Muhammed Sait Baytok başkanlığında yapıldı.

Toplantıda kanun kapsamında çocuk haklarının korunması ve güvence altında tutulması, çocuk ihmal ve istismarına neden olan sorun kaynaklarının tespiti ve bunlara yönelik koruyucu önleyici tedbirlerin alınması için kurumlar arasındaki eş güdümün sağlanması, ilçe düzeyinde çocuklara ilişkin suça sürüklenme ve suç mağduru olma ile ilgili profilin ortaya çıkarılması, parçalanmış aile çocuklarının yaşadığı sorunların kurumlarca tespiti ve sunulacak hizmetlerin temini gibi konular ele alındı.

Toplantıya Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Cuma Bozkurt, İlçe Emniyet Amir Vekili Mustafa Ballıca, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Enes Kızgın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Horasan da katıldı.