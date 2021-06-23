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"Yeşilyurt Tekstil Kenti, Dokumacılığın Merkezidir" - Son Dakika

"Yeşilyurt Tekstil Kenti, Dokumacılığın Merkezidir"

23.06.2021 12:20

Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde açılan Halı Dokuma Kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt tekstil kenti, dokumacılığında merkezidir." diye konuştu.

Çırmıktı'nın tekstil ve dokumacılık kültürünü gelecek kuşaklara taşımanın yanı sıra el emeği göz nuru eserler dokuyan kadınların istihdamına destek vermek amacıyla açılan Halı Dokuma Kursunda kursiyerlerin hünerli ellerinden çıkan halıların kesimlerini yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un kirazı, havası, suyu ve doğal güzelliklerinin işlendiği Yeşilyurt Halısını inceledi.

Yeşilyurt'un tüm güzelliklerinin yansıdığı, bölgeye özgü desenlere ve figürlere sahip Yeşilyurt Halısını bölgenin kültürel tarihinin tanıtım faaliyetlerinde ön plana alacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Halı Dokumak aslında sanatsal bir çalışmadır. Kadınlarımızın maharetli ve hünerli ellerinden çıkan bu sanat eserler, kültürel zenginliklerimiz içerisinde önemli bir yer kaplarken, bizlerde insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden olan dokumacılığı unutturmadan, gelecek kuşaklara aktarmak adına bu tür faaliyetlerin sayısını artırmaktayız.Halı dokumak sabır, özveri ve fedakârlık gerektirmektedir.Çırmıktı bölgesine özgü dokumacılık mesleğinin tüm nostaljik serüveninin anlatıldığı ve aktarıldığı Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde bu faaliyeti başlatmış olmak ta ayrı bir güzelliktir. Ziyaret edenlerin tarihi bir yolculuğa çıkmasına vesile olan bu müzemizin aktif ve hareketli olması için burada bu tür kurslar ve üretilen tekstil ürünlerinin sergilenmesini sağlayacağız. Halk Eğitim Merkezimizle uyumlu ve koordineli çalışarak hem bu kadim mesleği yaşatmaya çalışıyoruz hem de kadınlarımızı meslek sahibi yaparak ev bütçelerine katkı yapmalarına fırsat tanıyoruz. Kursumuzda ayrıca Yeşilyurt'un kirazı, havası, suyu ve doğal zenginliklerinin yanı sıra birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun güzel motiflerle nakşediliği Yeşilyurt Halısını da inceledik. İlçemizin tüm motiflerinin yer aldığı bu halımızı bizlerde bölgemizin kültürel hazinelerini tanıtma çalışmalarında ön plana alacağız. Böylesine kıymetli bir eseri ortaya çıkartan hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. " dedi.

Çırmıktı bölgesinin Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri dokumacılık alanında merkezi bir hüviyete sahip olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, "Bölgemizin dokumacılık mesleğinde önemli bir yer kapladığına ilişkin önemli kayıtlar, belgeler ve yazılar vardır. Yeşilyurt bir tekstil kenti ve dokumacılığın merkezidir. Bölgemizde geçmiş dönemlerde hemen hemen her evin altında dokuma tezgâhları vardı, bu tezgahlar teknolojik gelişmelerle birlikte yerine daha modern cihazlara bıraktı. Ancak bizler bir zamanlar insanların geçim kaynağı olan, bölgemize özgü bu kadim mesleği yaşatıp, günümüzden geleceğe taşımak içinde bu tür kurslar, eğitim çalışmaları ve sergi gibi etkinliklerimize ağırlık veriyoruz. Çırmıktı'da dokumacılık ve tekstil alanında iş yaptıktan sonra zamanın koşulları itibariyle ticaretini İstanbul başta olmak üzere büyük kentlere ve yurt dışına taşıyan çok değerli işadamlarımız ve tüccarlarımızda Malatya ve Yeşilyurt'un gururu oldular. Birçok işadamımız dünya iş hayatında söz sahibi oldu, hepsiyle bizler gurur duyuyoruz. Ancak dokumacılığın asıl merkezi burasıdır. İlçemizin tarihini ve kültürünü yaşatmak içinde, dokumacılık ve tekstil alanında ki kültürel varlıkların gelecek nesillere taşınmasına yönelik aldığımız yoğun taleplere bizlerde güzel bir yatırımla karşılık vermiş oluyoruz.. Eski Belediye Binamızı restore ederek, bu bölgeden edindikleri tecrübe ve deneyimle birlikte ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde önemli yatırımların altına imza atıp, istihdama büyük destek sağlayan Çalık Ailesinin katkılarıyla Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesini kurduk. Müzemizde dokumacılık ve tekstil alanında geçmiş dönemlere ait farklı metaryeller, balmumu heykelleri, tezgâhlar, sergi odaları, yöresel kıyafetler, ayakkabıcı odası ve dikiş makineleri başta olmak üzere çok değerli nostaljik eşyaları özel alanlarda sergiliyoruz. Bölgemizin turizm hayatının hareketlenmesine yönelik yaptığımız yatırımlarımıza farklı bir değer kazandıran bu müzemize, bölgemizi ziyaret edenlerin yoğun ilgi göstereceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Tekstil Kenti, Dokumacılığın Merkezidir

Mehmet Çınar, Dokumacılık, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yeşilyurt Tekstil Kenti, Dokumacılığın Merkezidir' - Son Dakika


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