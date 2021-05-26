"Yeşilyurt'u Planlı Bir Şekilde Geleceğe Hazırlıyoruz" - Son Dakika

"Yeşilyurt'u Planlı Bir Şekilde Geleceğe Hazırlıyoruz"

26.05.2021 16:40

Yeşilyurt ilçesinin harita ve arazi çalışmalarını güncellemek ve detaylandırmak amacıyla; merkez ve kırsal alanları kapsayan 51.000 hektarlık alanda uygulanacak 'Yeşilyurt Hali Hazır Harita' yapım işi için, Yeşilyurt Belediyesi ile İller Bankası Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Yeşilyurt'u planlı ve sağlıklı yatırımlarla geleceğe hazırlamak adına merkez ve kırsal bölgeleri kapsayan teknik çalışmalara büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geçtiğimiz aylarda Malatya'yı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Yeşilyurt'ta 'Hali Hazır Harita' uygulamasını yapmak istediklerine yönelik talebini ilettikten sonra, Bakan Murat Kurum'da İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğüne gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimatını vermişti.

İller Bankası Bölge Müdürü Celal Kaştı'yı makamında ziyaret eden Yeşilyurt Belediyeye Başkanı Mehmet Çınar'da, Yeşilyurt'un merkez ve kırsal alanlarını kapsayan 51.000 hektarlık alanda yapılacak haritalandırma iş ve işlemleri için hazırlanan protokolü imzalamıştı.

Yapılan protokolün ardından İller Bankası Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleşen ihale süreciyle birlikte 'Hali Hazır Harita' yapım işini üstlenen Lamda Mühendislik, İnşaat Haritacılık Makine İthalat ve İhracat Sanayi Lmt.Şirketineyer tahsisi yapılırken, 270 gün içerisinde tüm çalışmalar tamamlanıp hazırlanacak teknik detaylar ve raporlar Yeşilyurt Belediyesine teslim edilecek.

Elazığ İller Bankası Bölge Müdürlüğü'nde Harita Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Orkun Aslan ile Lamda Mühendislik firma temsilcilerini Yeşilyurt Belediyesinde ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hazırlanan 'Yeşilyurt Hali Hazır Harita' protokolünü imzaladı.

Yapılan protokolün hâyırlı olmasını temenni eden Elazığ İller Bankası Bölge Müdürlüğü Harita Kontrol Mühendisi Orkun Aslan, Yeşilyurt'un merkez ve kırsal bölgelerinin tamamının hali hazır haritasının çıkartılacağını, bu uygulamanın Yeşilyurt Belediyesinin yapacağı alt ve üst yapı yatırımlara büyük bir fayda sağlayacağını söyledi.

Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt'u doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe hazırlama noktasında gerekli tüm teknik çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun tüm yaşam alanlarının hali hazır haritasının yapılmasıyla ilgili İller Bankasında yapılan ihale neticesinde hazırlanan protokolünü imzaladık. İller Bankası Bölge Müdürlüğünden gelen misafirlerimizin yanı sıra haritalandırma, sayısal fotoğramatik ve hali hazır harita yapımişinin alan firmanın temsilcileriyle bir aradayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un kentimize teşrif ettiği zaman bölgenin haritalandırılmasına ilişkin talebimizi iletmiştik. Sayın Bakanımızda İller Bankası Bölge Müdürlüğüne gerekli talimatları vermişti. Kentimize ve ilçemize daha iyi hizmet edebilmek, dijital ve teknolojik alt yapıyla donatılmış yeni yatırımların Yeşilyurt'a kazandırılması içinde bizlerde bu süreci yakından takip ettik. Hali Hazır Harita işinin tamamlanmasıyla birlikte Yeşilyurt'umuz doğru, planlı ve sistemli yatırımlarla geleceğe daha umutla bakacaktır." dedi.

Yeşilyurt'un merkez ve kırsal alanlarının tamamında haritalandırma işinin yapılacağını ifade eden Başkan Çınar, "Bölgemizde 270 gün süreyle önce detaylı bir şekilde harita hazırlanması için uçakla resimler çekilecek ardından elde edilen bilgiler ışığında bütün cadde ve sokakların resimler çekip, haritalandırılması sağlanacak. İlçemizde gelecekte yapılacak yatırımlara bu çalışmalar bir nevi altlık oluşturacak.Yeni imar alanlarının düzenli bir şekilde vücut bulması ve yeni bir sistem kurulmasına yönelik güzel bir çalışmayı başlatıyoruz. İnşallah bu çalışmalar neticesinde daha hızlı veriye, bilgiye ve arşive ulaşmış olup, hizmetlerimizin hızını artırmış olacağız. Kentimizin muhtelif yerlerinde de belirli kaynak noktaları olacak, bu noktalardan o bölgeyle ilgili alınacak bütün sayısal koordinatlar ve bilgilerle hem bölgenin imarla ilgili detaylı alt yapısının oluşturulması hem de hali hazır haritalar neticesinde ruhsat alımları ve emlak vergisinin belediye tarafından kontrol edilmesine, açılmış olan işyerlerinin adreslerine hızlı bir şekilde ulaşılabilmesini sağlayacak teknik alt yapı numarataj işlerinin kolaylaşmasını sağlayacak. Bu uygulama belediyemizin teknik birimlerinin çalışmalarındaki verim düzeyinin artmasına vesile olacak. Teknik bilgiler ışığında, sağlıklı ve planlı yatırım alanlarımızın sayısının artırılması noktasında ki çalışmalarımızı bu tür uygulamalarla daha güvenli ve sağlam hale getirmiş olacağız.Hali Hazır Haritalandırma uygulaması kentsel dönüşümden imara, emlaktan teknik alt yapıya yönelik hizmet sunan tüm birimlerimizin çalışmalarına büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Çözüm odaklı hizmet felsefemizin daha fazla alana yayılmasını destekleyecek faydalı bir çalışmayı başlatmış oluyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere İller Bankası Bölge Müdürümüze, değerli mesai arkadaşlarına ve belediyede bu konuyu takip eden çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hâyırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'u Planlı Bir Şekilde Geleceğe Hazırlıyoruz

İller Bankası, Murat Kurum, Yeşilyurt, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yeşilyurt'u Planlı Bir Şekilde Geleceğe Hazırlıyoruz' - Son Dakika


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