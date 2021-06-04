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Malatya ve Yeşilyurt, fotoğrafçılar için güzel bir kaynak! - Son Dakika

Malatya ve Yeşilyurt, fotoğrafçılar için güzel bir kaynak!

04.06.2021 16:39
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Yeşilyurt Kent Konseyi'nin 'Kültür ve Sanat Kursları' kapsamında açtığı fotoğrafçılık kursunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tarihi bölgeleri ve doğal zenginlikleriyle eşsiz güzelliklere sahip Yeşilyurt'umuz fotoğrafçılarımız için güzel bir kaynaktır." diye konuştu.

Yeşilyurt Kent Konseyinin pandemi döneminde vatandaşların sosyalleşmelerine destek vermek amacıyla başlattığı kurslar arasında yer alan fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerlere fotoğrafçılık temel eğitimleri ve çekim teknikleri konularında eğitimler veriliyor.

Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sanatsal ve kültürel etkinliklerle Yeşilyurt'un bütün zenginliklerini gözler önüne serdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Kent Konseyini kültürel etkinliklerden dolayı tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi olarak ortaklaşa yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri, sportif, sanatsal ve kültürel kurslarımızla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatlarına güzel dokunuşlar yapıyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinde sosyal hayattan uzak kalan vatandaşlarımızın sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını artırıp daha fazla sosyalleşmelerine destek vermek adına bu tür etkinliklere önemsiyoruz. Kent Konseyi çatısı altında bu dönemde gitar, bağlama ve piyonu kurslarını başlatmıştık, bugünden itibaren de fotoğrafçılık kursumuzu başlatıyoruz. Alanında deneyim sahibi, ilçemizi karış karış gezip fotoğraflayıp, güzel bölgelerimizi kadrajlarına sığdıran çok değerli fotoğraf üstadlarımızın gözetiminde, fotoğraf sanatının tüm inceliklerini öğrenmek isteyen kursiyerlerimize yönelik faydalı eğitimler verilecek. Fotoğrafçılık sanatı sabır, özveri ve fedakârlık gerektirmektedir. İyi bir fotoğraf karesi hakikatı anlatır, ruha dokunur, insanların hayatında derin izler bırakır. Sosyal hayata, doğaya, gündelik yaşama ve insan yaşantısından güzel kareleri izleyicilerine buluşturma noktasında büyük bir emek sarf eden fotoğrafçılarımız, ülkemizin ve kentimizin tanıtımında önemli bir misyon üstlenmektedir." dedi.

Yeşilyurt'un sanatla uğraşan insanlar için önemli bir merkez olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Fotoğraf sanatı güzellikleri görme ve algılama duyarlılığının artmasına vesile olduğu için bu işle uğraşan insanların hayata ve topluma bakış açılarının farklı olmasını sağlıyor. Farklı bir kare yakalamak için hayal kurmak, düşünmek, tasarlamak ve uygulamak gerekmektedir. Yeşilyurt'umuz ise bu anlamda çok güzel yerleşim alanları ve doğal zenginliklere sahiptir. Tarihsel ve kültürel anlamda köklü bir tarihe sahip olan güzel ilçemizin tanıtılmasında fotoğraf sanatının büyük bir önemi vardır. Kursiyerlerimizin burada alacakları eğitimler sayesinde hem kentimizin hem de ilçemizin güzel karelerini çekerek, turizm ve ekonomik potansiyelimizin hareketlenmesine güç katacaklarına yürekten inanıyorum. Belediye olarak tarihi bölgelerimizin, konaklarımızın ve müzelerimizin tanıtımı için sanatsal faaliyetlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. İnşallah bu tür desteklerimizin meyvelerini ilerleyen zaman zarfında mutlaka toplayacağız. Köklü tarihimizin tanıtmak için yaptığımız restorasyon projelerimizi sanatın o güçlü yanıyla inşallah dünyanın dört bir tarafına aktaracağız.Bizim temel amacımız; vatandaşlarımızı ilgi duydukları, kendilerini geliştirmek istedikleri sanatsal faaliyetlere teşvik etmektir. Çünkü sanatın bir dalıyla uğraşanlar, kendisine olduğu kadar yaşadığı kente ve memleketine büyük katkılar sağlar. Açtığımız kurslara gösterilen ilginin yanı sıra ailelerimizin çocuklarını kurslara teşvik etmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.Büyük bir ilçe olan Yeşilyurt'umuzda bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlere ve projelere öncülük ediyoruz. Yeşilyurt'umuzun kültürel ve sanatsal anlamda yakaladığı başarı seviyesinde, genç ve dinamik bir ekiple yönetilen Kent Konseyimizin büyük katkıları vardır. Yeşilyurt Kent Konseyimize böylesine güzel etkinlikleri halkımızla buluşturduğu için teşekkürlerimi sunarken, eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Başkan Çınar daha sonra piyano kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerin eğitimlerini ve müzik dinletilerini yerinde takip edip, başarılar diledi.

Malatya ve Yeşilyurt, fotoğrafçılar için güzel bir kaynak!

Mehmet Çınar, Kent Konseyi, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya ve Yeşilyurt, fotoğrafçılar için güzel bir kaynak! - Son Dakika


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