"Yeşilyurt'umuzu Modern Sahalarla Spor Kenti Yapacağız" - Son Dakika

"Yeşilyurt'umuzu Modern Sahalarla Spor Kenti Yapacağız"

27.04.2021 14:25

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Çilesiz mahallemizi, iki adet tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, ikili soyunma odaları, bisiklet ve yürüyüş yollarını içerisine alan dev bir spor yatırımıyla buluşturacağız." diye konuştu.

Yeşilyurt'u spor kenti yapabilmek için ilçenin 30 farklı noktasında spor yatırımlarına hız verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çilesiz mahallesine kuracakları dev spor yatırımıyla her yaştan vatandaşın sosyal ve sportif hayatının daha renkli ve hareketli hale gelmesine katkı sunacaklarını söyledi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafını güzel, kalıcı ve modern eserlerle donatmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzu spor kenti yapmak hedefiyle seçim döneminde vaat ettiğimiz spor tesisleri projelerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. İlçemizin en hareketli bölgelerinden olan Çilesiz mahallemizde toplam 7.200 metrekare alan üzerinde imalat işleri devam eden semt sahamız, modern ve nezih alanlarıyla dikkat çekici bir hüviyete sahip olacaktır. Buradaki dev spor yatırımımız içerisinde; iki adet tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, ikili soyunma odaları, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacaktır. Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek sportif alanları içerisine alan bu dev yatırımla, ilçemizin dört bir tarafına kazandırdığımız spor tesislerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız. Vatandaşlarımız buraya gelerek hem rahat ortamda sporunu yapacak ve dinlenme alanlarında keyifli anlar yaşayacak diğer taraftan çocuklarımız ve gençlerimiz temiz ortamlarda sporunu yapıp, yeteneklerini geliştirebilecek. Şehrimiz ve ilçemiz hızla gelişip büyüdükçe vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif anlamdaki ihtiyaçlarını bu tür özel yatırımlarla gidermeye çalışıyoruz.Kentimizdeki spor taban birlikleri başta olmak üzere mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin talepleri neticesinde bütün sportif branşlara yönelik çok amaçlı alanlarımıza yenilerini ekliyoruz.Bütün spor yatırımlarımız gibi Çilesiz mahallemizdeki tesislerimizin yapımı belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda ilerliyor. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu, farklı spor branşlarına yönelik sahaları ve yürüyüş yollarıyla çok farklı bir tasarımla hizmete sunacağımız buradaki tesisimizi, yaz ayları içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Bu tür yatırımlarımızla, Yeşilyurt'umuzun her noktasını daha değerli ve özel hale getirmiş oluyoruz.Böylesine özel eserlerin Yeşilyurt'umuza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere emek veren, katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Oktay Özevren ve İsmail Caner Kaymaz, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Erdoğan Zelyurt ve Hasan Oruç, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte 'Çilesiz Semt Sahası' proje alanında devam eden çalışmaları inceledi.

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yeşilyurt'umuzu Modern Sahalarla Spor Kenti Yapacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında         
14:57
HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin HSK'dan 'tam kapanma' talebi: Acil işler dışındaki duruşmalar ertelensin         
14:19
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada         
12:54
17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak         
12:18
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti         
11:39
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 15:04:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yeşilyurt'umuzu Modern Sahalarla Spor Kenti Yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement