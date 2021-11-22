Üye Girişi
Yeşilyurt'un güzellikleri sinema sektörüne farklı renk katıyor! - Son Dakika

Yeşilyurt'un güzellikleri sinema sektörüne farklı renk katıyor!

22.11.2021 16:08
Yeşilyurt'un güzellikleri sinema sektörüne farklı renk katıyor!

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle çekimleri Yeşilyurt'ta gerçekleştirilen 'AŞK YOLUNDA' Sinema Filminin Malatya Gala Gösterimi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan filmin oyuncuları, desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun yaptığı, Çiğdem Batur, Şahin Irmak, Alev Oraloğlu, Bora Cengiz, Asuman Dabak, Bengi İdil Uras, Belinay Köle, Kaan Güvenilir, Ayhan Taş, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Çetin Altay gibi tanınmış sanatçıların rol aldıkları 'AŞK YOLUNDA' Sinema Filminin Malatya Gala Gösterimi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan organizasyonla Malatya PARK AVM'de kiAvşar Sinemasında gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Eşi Semra Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Malatya Gala Gösterimine; İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Aslan, sanatçılar, yerel ve ulusal medya kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Malatya Gala Gösterimine katılan 'AŞK YOLUNDA' sinema filminin sanatçılarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel yatırımlara örnek gösterilecek değerli bir çalışmanın altına imza attıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleriyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Yeşilyurt'un doğal bir film platosu olduğunu ifade ederken, çekimleri Yeşilyurt'ta yapılan ' AŞK YOLUNDA' sinema filmiyle birlikte ilçenin var olan köklü zenginliklerini sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Büyük bir katılım altında gerçekleşen gala gösterimine katılan sanatçıları Malatya'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Belediyemizin daveti üzerine çekimleri Yeşilyurt'umuzda yapılan 'AŞK YOLUNDA' Sinema Filminin Malatya Gala Gösteriminde değerli sanatçılarımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız. Böylesine güzel bir filmin ilçemizde çekilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Yapımcımıza, Yönetmenimize ve çok kıymetli sanatçılarımıza şahsım ve hemşehrilerim adına öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Tarihi ve kültürel hazineleri, doğal zenginlikleri, turistik mekanları, tadına doyulmaz yemekleri, yeşil alanları ve en önemlisi de misafirperver ve cana yakın insanlarıyla Anadolunun en şirin ilçelerinden olan Yeşilyurt'umuz, doğal bir film platosudur.İlçemizin bu zenginliklerini daha geniş kesimlere tanıtmak ve ulaştırmak içinde sanatsal ve kültürel etkinliklere ciddi önem veriyoruz.Tarih, kültür ve gastronomi kenti olan Yeşilyurt'umuzun var olan güzelliklerini oryaya çıkarmak amacıyla tarihi bölgelerimizden Çırmıhtı'da restorasyon projelerimizle tarihimizin yeniden canlanmasına vesile olan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız ve Müzelerimizin yanı sıra tadına doyulmaz yemeklerimizin ve meyvelerimizin tanıtımı için çok ciddi yatırımlarda bulunduk. Binlerce yıllık köklü bir tarihe sahip olan Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun marka değerinin artmasına önemli destekler sunan yeni dönem yatırımlarımızla daha güçlü bir şekilde ön plana çıkan tarihi ve turistik mekanlarımızın tanıtımı açısından sanatsal ve kültürel projelere destek veriyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Belediyemizin destekleriyle ilçemizde çok sayıda sinema, dizi ve klip çekimleri oldu. Sanata verdiğimiz desteklerin akabinde bugün ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sunacak olan 'AŞK YOLUNDA' filmimizin ilk gösterimini Malatya'da değerli sanatçılarımızın katılımıyla yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yeşilyurt'un tarihini, kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, turistik mekanlarını ve gastronomisinden çok güzel kesitlerin yer aldığı böylesine değerli bir sanatsal çalışmayı, hemşehrilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Alanında deneyimli, tanınmış çok değerli sanatçıların rol aldıkları bu güzel film sayesinde Malatya'mız ve Yeşilyurt'umuzun marka değeri ve tüm zenginlikleri ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla ön plana çıkacaktır. Geçtiğimiz yıl ilçemizde çekilen filmler teker teker vizyona girmeye başladı. Yeşilyurt'umuzun kimliğinin tanınması, yatırımlarımızla büyüyen ilçemizin ne kadar özel ve güzel olduğunu bu tür projelerle gözler önüne serilmesini önemsiyoruz. Filmin çekim sürecinde ve yayınlanması aşamasında destek veren herkese şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı da filmi izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

'AŞK YOLUNDA' Sinema Filminin oyuncularından Malatya'lı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise, " Filmde misafir sanatçı olarak rol aldım, Malatya'da çekilmesinden ayrıca onur duydum. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum, bizlere ilgi ve alaka gösteren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yıllar sonra geldiği Malatya'yı çok gelişmiş ve değişmiş gördüğünü ifade eden Sanatçı Alev Oraloğlu, "Ben Malatya'ya çocukluğumdan beri gelirim, annemle birlikte neredeyse her yaz buraya gelerek oynuyorduk, ancak buraya gelmeyeli uzun zaman oldu. Müthiş bir değişim gördüm, harika olmuş, çok büyümüş, eskilere özlem var ancak gelişim iyi bir şeydir. Burada film çevirmekten çok mutlu oldum, güzel bir ekiple başarılı bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Salgın ve ekonomik şartların olduğu bu dönemde izleyicilerimizi güldürebilirsek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Malatya'da çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Sanatçı Bora Cengiz ise, " Malatya'da kaldığımız süre zarfı içerisinde gerçekten çok güzel ağırlandık, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve mesai arkadaşları her türlü desteği verdiler, imkanları seferber ettiler. Burada olmaktan, böylesine güzel bir filmin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Gala Gösteriminde sizlerle bir arada olduğum için çok keyifliyim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sanatçılar, basın mensupları ve vatandaşlar,'AŞK YOLUNDA' filminin ilk gösterimini birlikte izlediler.

Yeşilyurt'un güzellikleri sinema sektörüne farklı renk katıyor!

Yeşilyurt, Malatya, Sinema, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeşilyurt'un güzellikleri sinema sektörüne farklı renk katıyor! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erkek hemşire evde bakım hizmeti verdiği kadının vajinasını yırttı, konu mahkemeye taşındı 17:08 Erkek hemşire evde bakım hizmeti verdiği kadının vajinasını yırttı, konu mahkemeye taşındı Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
CHP'den ilginç AKM çıkışı: 2 milyar liraya 10 koltukluk yer açıldı 15:21 CHP'den ilginç AKM çıkışı: 2 milyar liraya 10 koltukluk yer açıldı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
17:07 Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi
17:05 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
16:46 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı
16:38 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi         
17:11
Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi         
17:07
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Zabıta memuru, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu Zabıta memuru, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu         
15:05
İntihar değil cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, olayın yaşandığı geceyi anlattı İntihar değil cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, olayın yaşandığı geceyi anlattı         
14:55
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 17:15:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'un güzellikleri sinema sektörüne farklı renk katıyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement