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Yeşilyurt'un kadim medeniyeti el sanatları kurslarıyla ön plana çıkıyor

57 dakika önce

Unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasına büyük önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'un kadim medeniyetini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt'un kadim medeniyeti el sanatları kurslarıyla ön plana çıkıyor, System.String[]
Unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasına büyük önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'un kadim medeniyetini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Yeşilkonak'ta açılan el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin yoğun bir çalışma döneminin ardından yaptıkları el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yapmak üzere geldiği Gündüzbey'de tamamı miniklerden oluşan halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

Yöresel oyunlar sergileyen minikleri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra yöresel el sanatlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen serginin açılış kurdelesini kesti.

Eserleri tek tek inceleyerek öğretmenlerden ve kursiyerlerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, el sanatlarının günümüze taşınmasını sağlayan ayrıca bu kurslar sayesinde Yeşilyurt'un geçmişten gelen kadim medeniyetinde yer alan tüm güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayan kursiyerleri tebrik etti.

Bütün eserlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tarihi turistik mekanları, yöresel yemekleri, eşsiz doğası ve misafirperver insanlarıyla geçmişten bugüne kadar kadim bir medeniyete sahip Yeşilyurt'un var olan bu tür zenginliklerini kültürel ve sanatsal hizmetlerimizle ön plana çıkarmaya çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'ta farklı bölgelerde hizmete sundukları Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri ile 7'den 70'e binlerce insana ulaştıklarını ifade eden Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizin temel misyonları arasında, kadim medeniyetimizde ki tarihi motifleri gözler önüne sermek, üretken ve çalışkan kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkan el sanatlarını günümüze, buradan da geleceğe taşımaktadır. Yetenekli olan, el becerisine sahip, kendisini farklı alanlarda ifade edebilecek vatandaşlarımız bu tür eğitim merkezlerimizden yararlanarak, kendisine, ailesine ve topluma faydalı olabilecek işlerin altına imza atıyorlar, yöresel el sanatlarımızı yaşatıyorlar, bu durumda bizleri mutlu ediyor. Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binamızda açtığımız kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz tarafından üretilen ev tekstili ürünleri, biçki, dikiş, nakış, iğne oyası, rölyef, dantel ürünleri, takı tasarım, mefruşat, giyim ve üç boyutlu tablo çalışmalarının yer aldığı sergimizde yer alan eserlerin hepsinde Anadolu kültürünün eşsiz güzelliklerini görebiliyoruz. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına açtığımız sergimizde birbirinden kıymetli sanatsal eserleri halkımızla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Burada sergilenen her eser, alın teri ve büyük bir gayretin sonucunda ortaya çıkmıştır. El sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasında aktif rol üstlenen hanım kardeşlerimiz kurslar sayesinde bir yandan yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, diğer taraftan gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyorlar. El emeği göz nuru eserlerin hepsi şaheser niteliğindedir. El sanatları kurslarımızın açılmasında, kursiyerlerimizin doğru ve güzel eğitimler alarak bu tür eserleri ortaya çıkarmalarında desteklerini esirgemeyen İlçe Halk Eğitim Merkezimize ve değerli öğretmenlerimize bu emek ve gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarken, el emeği göz nuru eserleriyle Yeşilyurt'umuzun kendisine has tarihi özelliklerini günümüze taşıyan tüm kursiyerlerimize ayrı ayrı şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum."

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, serginin açılışından sonra aynı merkezde açılan kursları ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:33 Kaynak: İHA
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