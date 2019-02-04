Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Solmaz, Güven Tazeledi

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Solmaz, Güven Tazeledi

23 dakika önce

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Doğan Solmaz seçildi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Solmaz, Güven Tazeledi, System.String[]
Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Doğan Solmaz seçildi.

Yeşilyurt Ziraat Odasında gerçekleştirilen seçimde Bayram Çay, Abdulkadir Karaman ve mevcut başkan Doğan Solmaz yarıştı.

Seçimlerde 77 delegelerden 75'i oy kullandı. Solmaz 49 oy alarak tekrar başkan seçildi. Diğer adaylardan Karaman 17, Çay ise 9 oy aldı.

Solmaz, seçimlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni dönemde de çiftçilere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Oda olarak çiftçilerin bilgilendirilmesiyle üretim kalitelerini arttırmaya yönelik eğitimlerin devam edeceğini dile getiren Solmaz, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle istihdam ettiğimiz 5 ziraat mühendisiyle kırsal mahallelerde üreticilere alanda uygulamalı ve teorik eğitimleri bu yıl da vermeye devam edeceğiz. Mera ıslah çalışmalarıyla ilgili muhtarlarımızın taleplerini ilgili kurumlara ileterek gerekli ıslah çalışmalarının başlatılmasını sağlıyoruz. Çiftçiler, mevcut hibe ve desteklerden faydalanabilmek üzere danışmanlarımız tarafından ilgili kurumlara yönlendiriliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Solmaz, Güncel
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