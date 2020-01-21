Yeşilyurt Ziraat Odası kan bağışı yaptı - Son Dakika
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Yeşilyurt Ziraat Odası kan bağışı yaptı

6 saat önce

Malatya'da, Yeşilyurt Ziraat Odasınca kan bağışında bulunuldu.

Yeşilyurt Ziraat Odası kan bağışı yaptı, System.String[]

Malatya'da, Yeşilyurt Ziraat Odasınca kan bağışında bulunuldu.

Yeşilyurt Ziraat Odası personellerine, Türk Kızılay'ının ilçeye gönderdiği gezici araçtaki görevlilerce kan bağışının önemi anlatıldı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışını sosyal sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu ve tek kaynağının insan olduğunu belirten Solmaz, "Kana sürekli ihtiyacı olan hastalar var. Düzenli bağışı yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de oda olarak, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunduk. Kan bir gün hepimize lazım olabilir." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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