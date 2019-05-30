Yeşilyurtlu çiftçilere TKDK destekleri anlatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tokat İl Koordinatörlüğünce Yeşilyurtlu çiftçilere, 6. çağrı ilanı kapsamında verilecek hibeler hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tokat İl Koordinatörlüğünce Yeşilyurtlu çiftçilere, 6. çağrı ilanı kapsamında verilecek hibeler hakkında bilgi verildi.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezinde, çiftçilerin katılımıyla hibeler konusunda bilgi verilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Sait Baytok, burada yaptığı konuşmada, TKDK'nin önemli ve çok önemsedikleri bir kurum olduğunu söyledi.

Küçük ilçelerde fabrika bulunmadığı için geçimin tarım ve hayvancılıktan sağlandığına işaret eden Baytok, "Fabrika kuramıyorsak tarım ve hayvancılık üzerinden gitmemiz, geliştirmemiz gerek. Mevcut potansiyeli bir üst basamağa çıkarmak zorundayız. Bunun için de en önemli ortaklarımız, hiç şüphesiz çiftçilerimiz." dedi.

TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek de çiftçilere 6. çağrı ilanı kapsamında tıbbi aromatik bitki, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği, yüzde 65 hibeli sera kurulumunda alet ve ekipman desteği sağlanacağını anlatarak, ayrıca kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, yenilebilir enerji sektörlerinde de hibe verilebileceği belirtti.

Programa Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sinan Kartal da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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