Yeşilyurtlu Öğrencilere Yüzme Eğitimi Veriliyor

Tokat
Valiliğince uygulanan "Spor Tokat" projesi kapsamında Yeşilyurt
'ta da öğrencilere yüzme öğretiliyor.
Proje kapsamında merkez ve köy okullarının üçüncü sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, belirli günlerde öğretmenleri gözetiminde Tokat Gençlik Merkezi Ali Şevki Erek
Kapalı Yüzme Havuzuna götürülerek yüzme kursuna katılıyor.
Ulaşım giderleri ile yüzme etkinliğinde gerekli olan havlu, şort, bone gibi malzemeleri Kaymakamlık
tarafından karşılanan öğrenciler, uygulamadan memnuniyet duyuyor.
Spor Tokat Projesi kapsamındaki etkinlikler, dört hafta boyunca devam edilecek.