Yeşim, 10’uncu ilerleme raporuna imza attı
46 dakika önce
Sosyal uygunluğun ve sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya; firmalarının 35'inci kuruluş yıldönümünü kutladıkları 2018 yılına ait verileri kapsayan 10'uncu Global Compact İlerleme raporuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:48
Sosyal uygunluğun ve sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Yeşim Tekstil CEO
'su Şenol Şankaya
; firmalarının 35'inci kuruluş yıldönümünü kutladıkları 2018 yılına ait verileri kapsayan 10'uncu Global Compact İlerleme raporuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi
İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor
Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti
Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu