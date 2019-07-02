Son Dakika Haberleri: Yeşim, 10’uncu ilerleme raporuna imza attı
Son Dakika Ekonomi Haber

Yeşim, 10’uncu ilerleme raporuna imza attı

46 dakika önce

Sosyal uygunluğun ve sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya; firmalarının 35'inci kuruluş yıldönümünü kutladıkları 2018 yılına ait verileri kapsayan 10'uncu Global Compact İlerleme raporuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yeşim, 10’uncu ilerleme raporuna imza attı, System.String[]
Sosyal uygunluğun ve sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya; firmalarının 35'inci kuruluş yıldönümünü kutladıkları 2018 yılına ait verileri kapsayan 10'uncu Global Compact İlerleme raporuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:48 
Yeşim Tekstil, Şenol Şankaya, CEO, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:34:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşim, 10’uncu ilerleme raporuna imza attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]