Son Dakika Haberleri: Yeşim Akademi yalın eğitimin merkezi oldu

Yeşim Akademi yalın eğitimin merkezi oldu

8 dakika önce

Yeşim Akademi, Nike'ın tedarikçilerine verdiği global eğitim programı olan Lean 2.0 Yalın Eğitimine ikinci kez ev sahipliği yaptı.

Yeşim Akademi yalın eğitimin merkezi oldu, System.String[]
Yeşim Akademi, Nike'ın tedarikçilerine verdiği global eğitim programı olan Lean 2.0 Yalın Eğitimine ikinci kez ev sahipliği yaptı. Programa Yeşim'in yanı sıra Nike'ın Türkiye, Mısır ve İsrail'deki tedarikçileri de katıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı! ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki

Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim Genç Liderler Buluşması, 9 Mart 2019'da Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 15:43:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşim Akademi yalın eğitimin merkezi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]