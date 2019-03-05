Yeşim Akademi yalın eğitimin merkezi oldu

Yeşim Akademi, Nike'ın tedarikçilerine verdiği global eğitim programı olan Lean 2.0 Yalın Eğitimine ikinci kez ev sahipliği yaptı.

Yeşim Akademi, Nike'ın tedarikçilerine verdiği global eğitim programı olan Lean 2.0 Yalın Eğitimine ikinci kez ev sahipliği yaptı. Programa Yeşim'in yanı sıra Nike'ın Türkiye, Mısır ve İsrail'deki tedarikçileri de katıldı.

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