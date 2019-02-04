Yeşim Akıncı , "Kralım Yok Sevenlerim Var"

Takipçileri tarafından prensesle birlikte etiketlenen ve yorum yağmuruna tutulan Yeşim Akıncı, kendisine yöneltilen benzerlik sorusuna karşılık şu cevabı verdi.

'Prenses Rania çok güzel ve donanımlı bir kadın. Tabiki böyle bir prensese benzetilmek onur verici bir durum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; onun yanında Ürdün Kralı var, benimse sevgi dolu gönül dostlarım var. Beni baştacı yapan televizyon izleyicisi ve sosyal medya kullanıcılarına teşekkürlerimi iletiyorum.' Dedi ve Gönüller'i bir kere daha kazandı.