Yeşim Akıncı , "Kralım Yok Sevenlerim Var"
43 dakika önce
Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü psikolog, yazar ve televizyoncu Yeşim Akıncı Ürdün Prensesi Rania'ya benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
Takipçileri tarafından prensesle birlikte etiketlenen ve yorum yağmuruna tutulan Yeşim Akıncı, kendisine yöneltilen benzerlik sorusuna karşılık şu cevabı verdi.
'Prenses Rania çok güzel ve donanımlı bir kadın. Tabiki böyle bir prensese benzetilmek onur verici bir durum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; onun yanında Ürdün Kralı var, benimse sevgi dolu gönül dostlarım var. Beni baştacı yapan televizyon izleyicisi ve sosyal medya kullanıcılarına teşekkürlerimi iletiyorum.' Dedi ve Gönüller'i bir kere daha kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:14 Kaynak: Bültenler
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