Yeşim Bilici'den eğitime anlamlı katkı
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Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Bilici'nin eşi Yeşim Bilici kurduğu Anka Eğitim Danışmanlık sponsorluğunda Türkiye'nin kültür elçilerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:12 Kaynak: Bültenler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçen projenin ilk basamağı 30 Eylül günü Ayasofya Müzesi'nde gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği 100 öğrenci Türkolog Ali Canip Olgunlu ile Ayasofya Müzesi'ni birlikte gezme şansı yakalayacak.
Program kapsamında öğrenciler her ay farklı bir kültürel, tarihi mekan ile buluşacak. Konu ile ilgili konuşan Yeşim Bilici, "Amacımız Türkiye'nin kültür elçilerini yetiştirerek ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak. Bu amaca katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir kitap projemiz daha var. Tüm hayırseverlerin bu anlamlı projeye destek vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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