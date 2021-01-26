Yeşim Büber: Teknede yaşam bazen zor - Son Dakika

Yeşim Büber: Teknede yaşam bazen zor

26.01.2021 08:15
Yeşim Büber: Teknede yaşam bazen zor, System.String[]

ARTIK YENİLENMESİ ŞARTTeknesinin mutfak lavabosuna oturmuş tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşan Yeşim Büber, yaptığı işlemi "Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz" diye açıkladı.

ARTIK YENİLENMESİ ŞART

Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşan Yeşim Büber, yaptığı işlemi "Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz" diye açıkladı. Oyuncu, tekne yaşamının zorluklarını da dile getirdi: "Nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandı. Hep soruyorsunuz ya 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet bazen zor."

FETHİYE'YE DEMİRLEDİK

11 yıldır deniz üstünde yaşayan Yeşim Büber, şimdi ailesiyle Fethiye'de: "Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye'de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip." Büber oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul'a yerleşmem gerekirse zor."

Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla teknede yaşayan Yeşim Büber, şimdilerde 'yüzen evinde' tadilat yapıyor.

Yeşim Büber: Teknede yaşam bazen zor

Yeşim Büber, Instagram, Fethiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeşim Büber: Teknede yaşam bazen zor - Son Dakika Magazin


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