Yeşim Dalgıçer Nasipse Olur'da

Yeşim Dalgıçer, romantik komedi filmi Nasipse Olur için Greenart Grup ile anlaştı.

Yeşim Dalgıçer, romantik komedi filmi Nasipse Olur için Greenart Grup ile anlaştı.



Yeşim Dalgıçer, romantik komedi filmi Nasipse Olur için 'evet' dedi. Romantik komedilerin sevilen yüzü, bu kez filmin esas kızı Günfer'in ablası Gül'ü canlandıracak. Babasının ölümünün ardından annesi ve kardeşiyle yaşamaya başlayan Gül, bu süre içinde kız kardeşinin aşk hikayesine şahitlik edecek.



Haziran ayında başlayacak çekimler, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop'un merkezinde, Boyabat ve Erfelek ilçelerinde yapılacak. Selahattin Sancaklı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda; Nur Sürer, Erdem Baş, Ünal Yeter ve Barış Başar gibi isimler de yer alıyor.



Yeşim Dalgıçer kimdir?



1979 doğumlu Yeşim Dalgıçer, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1990'ların önemli dizileri Böyle mi Olacaktı, Affet Bizi Hocam ve Acı Hayat ile oyunculuğa genç yaşta adım atan Dalgıçer, Sakarya Fırat ve İnadına Aşk dizilerindeki rolleri ile tanındı. - İSTANBUL

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