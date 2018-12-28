Yeşim’de geleneksel “Önce İnsan” günü yapıldı
1 saat önce
Yeşim Tekstil'de Önce İnsan Kısa Film Festivali ile birlikte gelenekselleşmesi hedeflenen Önce İnsan Günü'nün ikincisi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Yeşim Tekstil
'de Önce İnsan Kısa Film Festivali
ile birlikte gelenekselleşmesi hedeflenen Önce İnsan Günü'nün ikincisi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kısa Film festivali yarışmasının birincisinin de açıklandığı etkinlikte, Yeşim Koşu Takımı üyelerine sertifika ve plaketleri de verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:55
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