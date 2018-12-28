Son Dakika Haberleri: Yeşim’de geleneksel “Önce İnsan” günü yapıldı

Yeşim’de geleneksel “Önce İnsan” günü yapıldı

1 saat önce

Yeşim Tekstil'de Önce İnsan Kısa Film Festivali ile birlikte gelenekselleşmesi hedeflenen Önce İnsan Günü'nün ikincisi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yeşim’de geleneksel “Önce İnsan” günü yapıldı, System.String[]
Yeşim Tekstil'de Önce İnsan Kısa Film Festivali ile birlikte gelenekselleşmesi hedeflenen Önce İnsan Günü'nün ikincisi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kısa Film festivali yarışmasının birincisinin de açıklandığı etkinlikte, Yeşim Koşu Takımı üyelerine sertifika ve plaketleri de verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:55 

Yeşim Tekstil, Film Festivali, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi

Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:43:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşim’de geleneksel “Önce İnsan” günü yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]