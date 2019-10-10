Son Dakika Haberleri: Yeşim’e PERYÖN’den prestijli ödül
Son Dakika Ekonomi Yeşim’e PERYÖN’den prestijli ödül

Yeşim’e PERYÖN’den prestijli ödül

1 saat önce

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Genel Merkezi, bu yıl "Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi" kategorisindeki birincilik ödülüne Yeşim Tekstil'i layık gördü.

Yeşim’e PERYÖN’den prestijli ödül, System.String[]

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Genel Merkezi, bu yıl "Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi" kategorisindeki birincilik ödülüne Yeşim Tekstil'i layık gördü.

Yeşim Tekstil, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:36 
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