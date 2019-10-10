Yeşim’e PERYÖN’den prestijli ödül
1 saat önce
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Genel Merkezi, bu yıl "Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi" kategorisindeki birincilik ödülüne Yeşim Tekstil'i layık gördü.
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Genel Merkezi, bu yıl "Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi" kategorisindeki birincilik ödülüne Yeşim Tekstil'i layık gördü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:36
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