Son Dakika Haberleri: Yeşim Gül'den Ağrı'daki köy okullarına destek
Son Dakika Magazin Yeşim Gül'den Ağrı'daki köy okullarına destek - Son Dakika Magazin

Yeşim Gül'den Ağrı'daki köy okullarına destek

6 saat önce

Oyuncu, Ağrı'daki 5 okulun öğrencileri ile bir araya gelerek, kıyafet yardımında bulundu.

Yeşim Gül'den Ağrı'daki köy okullarına destek, System.String[]

Oyuncu, Ağrı'daki 5 okulun öğrencileri ile bir araya gelerek, kıyafet yardımında bulundu. Her bir öğrenciyle tek tek ilgilenerek, yardımlarını bizzat kendisi ileten usta oyuncu Yeşim Gül, "Ağrı'ya yaptığımız yolculuk sayesinde pırıl pırıl gözleriyle, kalplerindeki sevgi ve yüzlerindeki masumiyetle bizleri karşılayan küçük arkadaşlar edindim. İnanın ki, minik kalplere dokunmanın mutluluğu paha biçilemez. Hem yüreğimizi paylaştığımız hem de yardımlarımızı ilettiğimiz bu projelerle ne kadar çok insanın hayatına dokunabilirsek benim mutluluğum da o denli çoğalıyor. Böyle bir projede yer almak o yüzden çok anlamlı ve çok kıymetli…" açıklamasında bulundu.


Ünlü oyuncu Ağrı ziyaretinde, öğrencilere gerçekleştirdiği yardımın yanı sıra Özel Gürzumar Oyunculuk Kursu'ndaki öğretmenlerle de bir araya geldi. Yeşim Gül'ün eğitmenliğini üstlendiği öğretici ve eğlenceli çalışmalarda, temel diksiyon kuralları, etkili konuşma ve vücut dili konularında eğitim verildi.

Ağrı, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:31 
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