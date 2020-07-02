Yeşim'in maskeleri Özdilek'te satışa sunuldu - Son Dakika

Yeşim'in maskeleri Özdilek'te satışa sunuldu

Dünya markalarının stratejik ortağı olarak çalışmalarına devam eden Yeşim, son dönemde tüm dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de tehdit eden korona virüs salgınına yönelik YSMGUARD markası ile ürettiği kumaş maskelerin yurt içindeki satışına başladı.

Dünya markalarının stratejik ortağı olarak çalışmalarına devam eden Yeşim, son dönemde tüm dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de tehdit eden korona virüs salgınına yönelik YSMGUARD markası ile ürettiği kumaş maskelerin yurt içindeki satışına başladı. Yeşim, ilk olarak Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından biri olan Özdilek'le iş birliği yaparak ürünlerini kendi markasıyla pazara sundu.

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Covid-19 salgını sürecinde Ar-Ge Merkezi'nin çalışmalarıyla organik pamuk ve likra kullanarak örme kumaştan anti viral ve anti bakteriyel maske projesi başlatan Yeşim, sıkı ve esnek yapıda iki ürün geliştirdi. Maskelerin pazarlamaya yönelik çalışmalarını tamamlayan Yeşim, Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından Özdilek'le iş birliği yaparak maskelerini pazara sunmuş oldu. Maskeler, YSMGUARD markası ile tüketicilere ulaştırılıyor.


Ürettikleri maskelerle ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından talepler aldıklarını ve bugüne dek iç ve dış piyasada 1 milyona yakın maske satışı gerçekleştirdiklerini belirten Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, kendi markalarıyla satış yaptıkları iç piyasadaki satış kanallarından birinin Özdilek mağazaları olduğunu söyledi.


Maske üretim kapasitesi için bir üst limit belirlemediklerini ve hali hazırda çok ciddi bir kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Şankaya, "Bilindiği üzere salgına bağlı olarak büyük çaplı sipariş iptalleri yaşadık ve sektörümüz neredeyse durma noktasına geldi. Maske üretimi ile yaşadığımız bu boşluğu değerlendirmek istedik. Bu süreçte gerek yurt içinde gerek yurt dışında sağladığımız temaslara bağlı olarak önemli talepler gündeme geldi. Pazarlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ürünlerimizi yurt içinde ilk olarak kendi markamız olan YSMGUARD ile Özdilek'e ait 18 departman mağaza, 7 hipermarket ve 100 ev tekstili mağazası üzerinden satışa sunduk. Ürünler ikili maske paketleri halinde satış noktalarındaki yerini aldı" şeklinde konuştu.


Yeşim'in YSMGUARD markalı kumaş maskeleri hakkında


Sıkı yapısı, yüksek örtücülük ve ince tasarımı sayesinde hafif ve nefes alabilen özellikteki maske kumaşları, organik pamuk kullanımına bağlı olarak biyo uyumluluk özelliğiyle de yüz formuna uygunluk gösteriyor. Biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan Health Guard firması iş birliği ile geliştirilen maskelerin en büyük özelliklerinden biri de temas ettiği anda virüsü durdurması.


50 yıkamaya kadar tekrar kullanılabilir olmasından dolayı sürdürülebilir özelliğiyle de öne çıkan maskeler, antibakteriyel ve antiviral yapısıyla virüse karşı yüzde 99,94'e kadar etkili. Zararlı virüs, küf, bakteri, mantar ve sporların büyümesini, çoğalmasını engelleyen kumaş; aynı zamanda nefes alıp vermede kolaylık sağlıyor. BFE standartlarına uygun, CE belgesine, ECOTEKS sertifikasına ve antivürüs test raporuna sahip olan maskeler organik ve çevre dostu yapısıyla fabrikalarda, işletmelerde ve gündelik hayatın her alanında kullanılabiliyor. - BURSA

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşim'in maskeleri Özdilek'te satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi

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