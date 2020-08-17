Yeşim, maskelerinin kalitesini TSE belgesi ile perçinledi

EN 14683 Uluslararası Cerrahi Medikal Test Standardı, CE belgesi, ECOTEKS sertifikası ve anti virüs test raporuna uygun olarak organik pamuk ve mikroflaman polyester kullanarak örme kumaştan anti viral ve anti bakteriyel kumaş maske projesini hayata geçiren Yeşim, son olarak almaya hak kazandığı TSE K 599/11.05.2020 Kalite Uygunluk Belgesi ile ürünlerinin kalitesini perçinlemiş oldu.

Ar-Ge merkezinin çalışmalarıyla geliştirilen sıkı, esnek yapılı ve yüz formuna uyumlu YSMGUARD markalı maskelerin pazarlama çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'nin önde gelen perakende markaları aracılığı ile pazara sunan Yeşim, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek maskelerin kalitesine yönelik TSE K 599/11.05.2020 Kriterlere Uygunluk Belgesi'ni almaya hak kazandı. Virüse karşı yüzde 99,94'e kadar etkili olan ve biyoteknolojiyle ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan HealthGuard firması iş birliği ile geliştirilen maskelerin TSE tarafından da tasdiklenen kalite belgesinin geçerliliği, "Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir - tıbbi olmayan koruyucu yüz maskeleri" kapsamında bir yıl olacak.

Geçtiğimiz aylarda Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya da hak kazanan Yeşim, koruyucu tekstillere yönelik maske üretimi özelinde yürüttüğü çalışmalarla önemli katma değer sağladı. 2020 yılı itibarı ile özellikle sürdürülebilirlik ve akıllı tekstil konularına odaklanan Yeşim; Ar-Ge merkezi, laboratuvar birimi ve kalite sistem ekibinin çalışmaları sonucu TSE K 599/11.05.2020 Kalite Uygunluk Belgesi'ni almanın haklı gurunu yaşadı. Baskı tasarım projelerine ve kumaş tasarım uygulamalarına da devam eden merkez; teknik ve akıllı tekstil alanına yoğunlaşmış olarak çalışmalarını sürdürecek.

Bez maskelerin kullanımına yönelik dünyada ilk üretim standartlarını yayınlayan Fransa ve İspanya'nın ardından Türkiye de normalleşme sürecinde günlük maske ihtiyacının karşılanması adına önemli bir adım atarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yıkanabilir bez maske standartlarını yayımlamıştı. Dünyada bu alanda standartları oluşturan üçüncü ülke olan Türkiye; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK ve üretici iş birliği ile virüse karşı korumada kullanılan hijyenik bez maskelerin sahip olması gereken özellikleri belirlemişti. Yeşim de tüm bu standartlar dahilinde maske üretimine yönelmiş ve geçtiğimiz mart - nisan döneminde süreci başlatmıştı. Ar-Ge merkezinin çalışmalarının ardından üretimi ve sertifikasyon süreçleri tamamlanan maskeler, geçtiğimiz haziran ayından bu yana Özdilek aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. - BURSA