Yeşim meltem şişli hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hapis talebiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda şikayetçileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Yeşim Meltem Şişli, 11 Şubat'ta savcılığa gelerek ifade vermişti. Şişli ifadesinde, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheli Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.