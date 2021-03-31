Yeşim Meltem Şişli'nin davası temmuz ayına ertelendi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında 2019 yılı ağustos ayında İBB İSMEK Merkezleri Bölge Sorumluları toplantısında, İSMEK çalışanı kadınlara yönelik sarfettiği hakaret içerikli sözleri nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Çalışanların başörtüleri ve kıyafetleri nedeniyle tahkir edici ifadelere maruz kaldıkları,toplumsal barışı hedef alan ve inanç temelli ayrımcılığa sebebiyet veren bu açıklamaları nedeniyle Yeşim Meltem Şişli hakkında açılan davayı ilk aşamasından itibaren takip ediyoruz.Mağdurların işçilik alacaklarının tazmin edilmesi yönünde taraflar arasındauzlaşma sağlanacağı gerekçesiyle duruşma temmuz ayına ertelendi.

"Kadem olarak mağdurların ihlal edilen kişilik haklarının onarılması ve işçilik haklarına kavuşmaları için davanın bundan sonrasında da sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullanıldı.