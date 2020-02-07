YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi. Erkan Duyar hakkında ise "Görevi kötüye kullanma" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Genel soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Ömer Faruk Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yeşim Meltem Şişli'nin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi. Soruşturmada, eski Hayat Boyu Öğrenme genel müdürü Ali Koca'nın da tanık olarak bilgisine başvurulacağı kaydedildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahillik talebinin olacağı belirtildi.