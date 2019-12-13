Yeşim Pekmez'den Besni'deki şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşim Pekmez'den Besni'deki şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Yeşim Pekmez'den Besni'deki şehit ailelerine ziyaret

6 saat önce

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman'ın Besni ilçesine giden Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Besni ilçe merkezindeki temaslarının ardından şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Yeşim Pekmez'den Besni'deki şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman'ın Besni ilçesine giden Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Besni ilçe merkezindeki temaslarının ardından şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.


Besni ilçesinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret sırasında Yeşim Pekmez'e Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun eşi Fatma Esra İmamoğlu, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, Müdür Yardımcısı Canan Aytekin ve Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Aslan eşlik etti. Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Besni'deki şehit ailelerini ziyaret programı kapsamında, ilk olarak 2002 yılında Mardin Nusaybin ilçesinde vatani görevini ifa ederken nöbette düşerek kafasını taşa çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er Azrail Karaçor'un ailesini ziyaret etti.


Buradaki ziyaretin ardından Yeşim Pekmez, 2017 yılında Bitlis il merkezinden Hizan İlçesine intikal esnasında Küçüksu Köyü civarında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce'nin Köseceli Beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.


Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez, "Bağımsızlığımızın, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüz abideleri olan şehitlerimizin geride kalan aileleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Onlar vatanımızın bekası ve aziz milletimizin huzuru, güveni ve istikbali için varlığını vatan topraklarına adamışlardır. Şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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