Yeşim Pekmez'den Kahta'daki şehit ailelerine ziyaret

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Kahta ilçesine giden Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Kahta Halk Eğitim ve Kadın Gelişim Merkezi ile Gençlik Merkezindeki incelemelerinin ardından aziz vatanın birliği ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişen şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret etti.



Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Kahta'daki şehit ailelerini ziyaret programı kapsamında, ilk olarak 1998 yılında Siirt'te gerçekleştirilen iç operasyon esnasında mayının patlaması sonucu şehadet mertebesine erişen Piyade İstihkam Er Murat Yetiş'in ailesini ziyaret etti.



Buradaki ziyaretin ardından Hanımefendi Yeşim Pekmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 25 Eylül 2015 tarihinde bölücü terör örgütüne mensup bir grup teröristin Ayvalık Tabur Komutanlığına düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt'un ailesini ziyaret etti.



Gerçekleşen ziyarette Yeşim Pekmez, Şehit Piyade İstihkam Er Murat Yetiş ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt'un annesi ve babasının elini öperek şehitlerimizin ailesiyle sohbet etti.



Şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere birer emanettir. Bu nedenle her ilçe ziyaretlerimizde şehit ailelerimizi mutlaka ziyaret ediyor, bir sıkıntıları olup olmadığını soruyoruz. Baş tacımız olan devletimizin en kıymetli varlıkları olarak gördüğümüz aziz şehitlerimizin ailelerine devletimizin tüm kapıları her daim açıktır. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit ve gazilerimiz, milletimizin övünç ve gurur kaynağıdır. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN