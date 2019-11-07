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Yeşim Pekmez'den Kahta'ya ziyaret

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Kahta Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Gelişim Merkezini ziyaret etti.

Yeşim Pekmez'den Kahta'ya ziyaret, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Kahta Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Gelişim Merkezini ziyaret etti.


Kahta Halk Eğitim Merkezi, açtığı kurslarla Kahtalı bayanlara hem kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için kapı aralıyor.


Yeşim Pekmez, Kahta Halk Eğitim Merkezinde kuaförlük, rölyef, el sanatları, İngilizce kursu, müzik ve DYK kurslarını ziyaret ederek, burada kursiyerlerle sohbet edip, yürütülen faaliyet çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kahta Halk Eğitim Merkezi ziyaretinin ardından Yeşim Pekmez, GAP Eylem Planı kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresinin GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilerek faaliyetini sürdüren Kahta Kadın ve Gelişim Merkezini ziyaret ederek, burada bayanlara yönelik açılan okuma yazma kursları, el sanatları, dikiş nakış, kuaförlük ve bilim teknoloji kursunu ziyaret etti.


Burada bayanlarla bir süre sohbet eden Yeşim Pekmez, bayan kursiyerlerin emeği göz nuru eserlerini yakından inceledi.


Kahta Halk Eğitimi Merkezi ve Kadın Gelişim Merkezi bünyesinde açılan tüm kursları önemsediklerini belirten Yeşim Pekmez, "Her iki merkezimizin bünyesinde açılan kurslarla kadınlarımız hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor" diye konuştu.


Yeşim Pekmez, Kahta temasları kapsamında son olarak Gençlik Merkezini ziyaret ederek, gençlerle ve öğrencilerle bir araya gelip sportif ve sosyal çalışmalarını yerinde gördü. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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