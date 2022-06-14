Yeşim Salkım'a 'hakaret' suçundan 5 bin lira para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşim Salkım'a 'hakaret' suçundan 5 bin lira para cezası

14.06.2022 13:25
Yeşim Salkım'a 'hakaret' suçundan 5 bin lira para cezası

MAGAZİN programı sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanatçı Yeşim Salkım'a 5 bin 450 TL adli para cezası verildi.

MAGAZİN programı sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanatçı Yeşim Salkım'a 5 bin 450 TL adli para cezası verildi.

Magazin yorumcuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in, programlarıyla ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla, sanatçı Yeşim Salkım hakkında şikayetçi olması nedeniyle açılan davada bugün karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yeşim Salkım katıldı. Duruşmada Dağıstanlı ve Yüksel'i avukatları temsil etti.

"GENELLEME YAPMIŞTIM ASLINDA"

Duruşmada savunma yapan Yeşim Salkım, "Ben genelleme yapmıştım aslında. Söz konusu videodaki paylaşımı bütün magazin muhabirleri ve bunların başındaki müdürleri için söylemiştim. Yalnızca müştekilere yönelik yaptığım bir paylaşım değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca söylediğim kelime, Latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım" diye konuştu.Şikayetçiler Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in avukatı Emek Emre, Salkım'ın ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Bilirkişi raporunda, videonun başında 'İki tane müdüre hanım kılıklılar' diyerek müvekkillerimizden bahsettiği belirtiliyor. Bu durum herkes tarafından algılanabilir. Şikayetimiz devam ediyor" dedi.

SAVCI 4 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEDİDavanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanık Yeşim Salkım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'i kastederek hakaret içerikli sözleri nedeniyle 'Zincirleme şekilde hakaret' suçundan 3 ay 22 günden 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

SALKIM'A 5 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme Yeşim Salkım'a 'Hakaret' suçundan 109 gün hapis cezası karşılığında, 5 bin 450 lira adli para cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi.


YORUMLAR
500
Yeşim Salkım'a Mahkemeden Büyük Şok! Yeşim Salkım'a Mahkemeden Büyük Şok!
Kaynak: DHA

Gülşen Yüksel, Yeşim Salkım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşim Salkım'a 'hakaret' suçundan 5 bin lira para cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 17 yıllık karısını şiddet uygulayarak öldüren katile annesi bile sahip çıkmadı: Benim öyle bir evladım yok, gebersin orada
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:31 Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 13:34:35. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşim Salkım'a 'hakaret' suçundan 5 bin lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement