Üye Girişi
Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: "İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı" - Son Dakika

Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: "İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı"

21.07.2021 13:10
Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı:

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın Bodrum'daki halk konserinde izdiham yaşandı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın Bodrum'daki halk konserinde izdiham yaşandı. "Bodrum Belediyesi Kale Konserleri" kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ve Bade Derinöz bayramın 1'inci günü tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Salkım, korona virüsten korunmada hijyenin öneminden bahsederek, "İslam aleminin kurallarının içerisinde hijyen her zaman vardı. Bunu hijyen olmayan Avrupalı ve dışarıdakiler düşünmeli bence" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bodrum Kale Konserleri" kapsamında Yeşim Salkım sahne aldı. Azka otel, Ambrosia otel, Bitci, Günay Restoran gibi sponsorların katkılarıyla Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Bodrum Belediyesi halka ücretsiz konser düzenledi. Yeşim Salkım hayranları Bodrum Kalesine akın etti. Yaklaşık bin 500 kişilik alan doldu taştı.

"Ruh hastası olmaya 5 dakika kala kurtulduk"

Kurban Bayramı mesajı veren Yeşim Salkım "Ruh hastası olmaya 5 dakika kala aşılar bulundu ve herkes aşılanmaya başladı. Zor bir süreçten geçtik. Özellikle müzisyenler ve bizim sektörümüzdekiler çok sıkıntı çekti. Genel anlamda tüm dünyada zor bir süreçti. Biraz daha dikkatli yaşayıp, biraz daha sosyal mesafemizi koruyarak bence bu günleri atlayacağımızı düşünüyorum. Aşılama ülkemizde son hızı ile devam ediyor. Bizim için ise sahnelerde uzak kalmak çok zordu. Ben dizi çekiyordum o sırada aslında çok fazla etkilenmedim ama diğer sahne arkadaşlarım çok etkilendiler" şeklinde konuştu.

2 kez korona virüse yakalandı

Yeşim Salkım 2 kez korona virüse (Covid-19) yakalandığını ifade ederek "Ben iki kez salgına yakalandım. Vücudum attı galiba virüsü. Antikorlu oluyorum iki kez virüs yakalanınca vücut bağışıklık kazandı galiba" dedi.

"Biz hijyenik bir toplumuz, hijyen olmayan Avrupa düşünsün"

İslam'ın en önemli kuralının hijyen olduğunu söyleyen Salkım, "Biz zaten milletçe çok temiz bir toplumuz. Biz dışarıdan eve geldiğimizde annemiz, babamız gidin elinizi, yüzünüzü yıkayın derler. Ayakkabılarımızı dışarıda çıkarırız, misafirimiz geldiğinde zaten hemen kolonya tutarız. İslam aleminin kurallarının içerisinde hijyen her zaman vardı. Bunu hijyen olmayan Avrupalı ve dışarıdakiler düşünmeli bence" şeklinde konuştu.

"Türk aşısına daha çok güveniyorum"

Salkım, şöyle devam etti: "İnşallah Ekim, Kasım gibi farklı aşılarla da bu virüsü yeneceğiz. Ben Türk aşısına daha çok güveniyorum. Bu işi bir an önce atlatalım ve bu normal bir grip haline dönsün."

Açıklamalarının ardından Bodrum Kalesi'nde konsere çıkan Yeşim Salkım söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Geçmişten günümüze kadar olan birçok şarkıya yer veren Yeşim Salkım dinlemeye gelen tatilciler bazı şarkılarını da beraber söyledi. Adım atacak yer kalmayan Kale konser alanında vatandaşların sosyal mesafeli birer koltuk arayla oturması ve çoğunun maske takması ise dikkatlerden kaçmadı. Bodrum Belediyesi ise konser alanına girenlere teker teker maske dağıttı.

Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Yeşim Salkım'a Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun Bodrum Belediyesi Sanat Beratı verdi. Ardından Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu tarafından ise ünlü sanatçıya çiçek takdim edildi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Tutkun, Bodrum merkezini canlandırmak için bu organizasyonu yapma kararı aldıklarını söyleyerek, "Kale konserlerini gerçekleştirme kararı aldığımızda, sanatçılarımız gönülden geliriz ve sahne alırız dediler. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait 2 ay boyunca konserler olacak. Bakanlıktan kalenin boş günlerini kullanmak istediğimizde seve seve kullanabilirsiniz dediler. Sahne alacak olan sanatçılarımızı günleri bununla alakalıdır. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Bodrum'un sanatına katkıda bulunuruz diyen sponsorlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı
Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı
Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı
Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı
Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı
Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı

Yeşim Salkım, Koronavirüs, Bodrum, İslam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: 'İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor 13:58 Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak 13:35 Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı 13:12 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı
Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı 11:48 Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Rize'ye Meteoroloji'den heyelan uyarısı 11:30 Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Rize'ye Meteoroloji'den heyelan uyarısı 9 yıl sonra yeniden! Brezilyalı oyuncu Neymar, PES'in kapak yüzü ve elçisi oldu 10:49 9 yıl sonra yeniden! Brezilyalı oyuncu Neymar, PES'in kapak yüzü ve elçisi oldu
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar 10:29 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı 10:11 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı

Son Dakika Haberleri
14:06 Siyasi partiler videokonferans yoluyla bayramlaştı! AK Parti ve CHP'den "Aşı olun" çağrısı yapıldı
13:57 Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor
13:43 Bu sıcağa asfalt bile dayanmadı! İstanbul'da 42 dereceyi bulan sıcaklıklar, asfaltları eritti
13:34 Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak
13:15 Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı
13:11 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı
11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan'a taziye! Kardeşini kaybeden Alişan'ı aradı, başsağlığı diledi
11:52 Hayalet ağlara dikkat çekmek istedi! Bakan Pakdemirli'den Marmara Denizi'ne özel dalış
11:43 ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu
11:24 CNR iflas bayrağını çekti! Mahkeme, Türkiye'nin en büyük fuar şirketi için iflas kararı verdi
Siyasi partiler videokonferans yoluyla bayramlaştı! AK Parti ve CHP'den Siyasi partiler videokonferans yoluyla bayramlaştı! AK Parti ve CHP'den "Aşı olun" çağrısı yapıldı         
14:06
Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'dan hezimetin itirafı: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'dan hezimetin itirafı: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor         
13:58
Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı         
13:15
Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti         
12:06
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı         
11:22
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık         
10:43
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor         
10:21
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde!         
09:33
Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu         
00:07
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak         
21:45
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 14:14:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: "İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement