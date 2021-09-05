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Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti - Son Dakika

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti

05.09.2021 16:29
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti, System.String[]

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde babasının koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde babasının koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerinden dua isteyen Salkım, aldığı acı haberle yıkıldı.

Ünlü şarkıcının babası Dursun Salkım tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı,' Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım babam' mesajını paylaştı.

Salkım'a başta aile yakınları olmak üzere çok sayıda dostu 'baş sağlığı' diledi.

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti

Yeşim Salkım, dua, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti - Son Dakika Magazin


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