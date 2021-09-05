Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde babasının koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerinden dua isteyen Salkım, aldığı acı haberle yıkıldı.

Ünlü şarkıcının babası Dursun Salkım tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı,' Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım babam' mesajını paylaştı.

Salkım'a başta aile yakınları olmak üzere çok sayıda dostu 'baş sağlığı' diledi.