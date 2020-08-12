YEŞİM SALKIM KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN İNSANLARIN KÜFÜR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ - Son Dakika

YEŞİM SALKIM KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN İNSANLARIN KÜFÜR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ

SANATÇI Yeşim Salkım, son günlerde sosyal medya fenomeni Murat Övüç ve Seyhan Soylu tarafından kendisine yönelik hakaret içerikli söylemlere ilişkin Avukatı Merve Uçanok ile birlikte açıklama yaptı.

SANATÇI Yeşim Salkım, son günlerde sosyal medya fenomeni Murat Övüç ve Seyhan Soylu tarafından kendisine yönelik hakaret içerikli söylemlere ilişkin Avukatı Merve Uçanok ile birlikte açıklama yaptı. Salkım, "Ben iki kız annesiyim, bir annenin de kızıyım. Artık kadına yönelik olan şiddette gerçekten adımlar atılması gerekiyor. Buna inanıyorum. Ne kadına, ne erkeğe ne de herhangi bir canlıya şiddet uygulanmasını istemiyoruz. Kadın bedeni üzerinden insanların küfür etmesini istemiyoruz" dedi.

Yeşim Salkım, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na Avukatı Merve Uçanok ile birlikte geldi. Merve Uçanok, Adalet Sarayı'na Murat Övüç hakkında müvekkilinin adresini, Seyhan Soylu hakkında da mahkemece verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

SALKIM: ARTIK KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE GERÇEKTEN ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR

Yeşim Salkım burada yaptığı açıklamada İki kız annesi olduğunu belirterek, "Ben iki kız annesiyim, bir annenin de kızıyım. Artık kadına yönelik olan şiddette gerçekten adımlar atılması gerekiyor. Buna inanıyorum" dedi. Bir dernek kuracağını söyleyen Yeşim Salkım, "Bunu gördüğünüz bu üç kadınla beraber yapacağım. Ondan sonra bunun arkası gelecektir" dedi.

'KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN İNSANLARIN KÜFÜR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Salkım, "Ne kadına, ne erkeğe ne de herhangi bir canlıya şiddet uygulanmasını istemiyoruz. Kadın bedeni üzerinden insanların küfür etmesini istemiyoruz. Niçin maçlarda kadınlara küfür ediliyor. Annelerine, çoluğuna, çocuğuna, karısına. Küfürler neden kadın bedeni üzerinden. Hiç düşündünüz mü. Bunu bir düşünsün insanlar. Daha oradan başlıyor bazı konular. O yüzden ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. O yüzden de davamın sonuna kadar arkasında olacağım" dedi.

KADIN HAKLARI DERNEĞİ KURACAĞINI SÖYLEDİ

Salkım, bir gazetecinin sorusu üzerine kadın haklarını koruyacak bir dernek kurmayı düşündüğünü belirterek, "Ben isim sahibi bir insanım ve bunu artık kullanabilirim" dedi. Salkım, bir gazetecinin kendisine yönelik hakaret içerikli sözler duyduğu zaman neler hissettiği yönündeki soruyu, "Birbirimize güzel sözler söyleyelim. Bizim ülkemizin güzel insanlara ihtiyacı var" sözleri ile yanıtladı.

'ŞİDDETİN EN YAYGINI KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok da Murat Övüç'ün müvekkili Yeşim Salkım'a hakaret ettiğini söyledi. Merve Uçanok, "Murat Övüç'ün sarf ettiği sözler gerçekten çok ağırdı ve bu sözler suç. Biz de dün bu sebeple İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma süreci başlamış oldu" dedi.

Seyhan Soylu ve Murat Övüç'ün müvekkilini küçük düşürmeye devam ettiğini söyleyen Avukat Uçanok, "Bugün biz özellikle şu noktada şunu söylemek istiyoruz; kadına yönelik şiddet. Her gün konuştuğumuz konulardan biri bu. Çünkü kadına yönelik şiddet toplumumuzun en önemli meselelerinden biri. Her gün kadınlar öldürülüyor, her gün uyandığımızda yeni bir acı hikayeyle karşı karşıya geliyoruz. Şiddetin en yaygını kadına yönelik şiddet. Bunlar olduğunda ne yapabiliriz. Hiç olmazsa mağdur olduğumuzda sesimizi duyurabiliriz" dedi.

Murat Övüç'ün müvekkili hakkında söylediği sözlerin mizah olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Avukat Uçanok, "Mizah dendi. Bir kadına, uluorta bu kadar ağır hakaret etmek ne zaman mizah oldu. Bu mizah falan değil. Hiç kimse, kimsenin şerefine, namusuna, haysiyetine, itibarına hiçbir yerde laf edemez. Laf ettiği taktirde cezalandırılır" dedi.

'DİLENEN ÖZÜR SARF EDİLEN SÖZÜ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMAZ'

Dilenen özürün sarf edilen sözleri suç olmaktan çıkarmadığını söyleyen Avukat Uçanok, "Evet özür diledi. Ancak bu durum bu eylemin suç olmadığı anlamına gelmez. Veyahut da bu durum müvekkilemin haklı davasından vazgeçeceği anlamına hiç gelmez" dedi.

EK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI SÖYLEDİ

Bugün Murat Övüç hakkında müvekkilinin adresini, Seyhan Soylu hakkında da mahkemece verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ek suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Avukat Uçanok, "Ek bir suç duyurusunda bulunacağız bugün. Çünkü Yeşim hanımın adresi ifşa edildi sosyal medyada. Seyhan Soylu hala bu konularda konuşmaya devam ediyor, hakkında uzaklaştırma kararı çıkmasına rağmen. Uzaklaştırma kararının ihlali söz konusu. Bununla ilgili bir başvuru yapacağız" dedi.

Müvekkili Yeşim Salkım'ın, Murat Övüç'ün iş sözleşmesini iptal ettirdiği yönündeki iddiayı reddeden, işletme sahiplerinin kendi insiyatifleri ile durumu kınadıklarını kaydeden Avukat Uçanok, "Böyle bir şey mümkün mü? Bu yalan. Gerçek dışı, asılsız iddialardır. İşletme sahibi evet, bu konuda bir duyarlılık gösterdi. Duyarlılık gösterdiği konu şiddetti" dİye konuştu.

YEŞİM SALKIM KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN İNSANLARIN KÜFÜR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ

Yeşim Salkım, Murat Övüç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEŞİM SALKIM KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN İNSANLARIN KÜFÜR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ - Son Dakika
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