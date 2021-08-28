Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istedi

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda koronavirüse karşı geliştirilen aşılara karşı olduğunu söyleyen şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'ın babası geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı.

"AŞILI BABAM KORONAYI HAFİF GEÇİRMİYOR"

Birkaç gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babasının koronaya yakalandığını duyuran Yeşim Salkım, "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" dedi.

Bunun üzerine ailesinin aşılı olduğu için koronayı hafif atlattığını söyleyen takipçisine cevap veren Salkım, "Beyefendi benim babam 2 Biontech olan ve kovid olup evde babama bulaştıran yardımcısından oldu aşı falan hak getire yoğun bakıma aldılar ne hafifi" diyerek tepki gösterdi.

"BABAM ESKİ TOPRAK YENECEK"

Twitter hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" ifadelerini kullandı.