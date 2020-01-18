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Yeşim Salkım ödülünü şehit annesine verdi
6 saat önce
Törene katılıp "Bu ödülü kabul etmek istemediğimi söylemek için geldim buraya" diyen ünlü şarkıcı, ödülünü şehit Üsteğmen Mahir Turan'ın annesi Hekime Turan'a verdi: "Ben bu ödülü şehit annesine layık görüyorum.
Törene katılıp "Bu ödülü kabul etmek istemediğimi söylemek için geldim buraya" diyen ünlü şarkıcı, ödülünü şehit Üsteğmen Mahir Turan'ın annesi Hekime Turan'a verdi:
"Ben bu ödülü şehit annesine layık görüyorum. Umarım bu ödül töreni ders olur, bundan böyle 'yılın annesi' ödülünü bizler gibi şımarık kadınlara değil de hak eden annelere verirsiniz."
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36
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