Yeşim Salkım ödülünü şehit annesine verdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yeşim Salkım ödülünü şehit annesine verdi - Son Dakika Magazin

Yeşim Salkım ödülünü şehit annesine verdi

6 saat önce

Törene katılıp "Bu ödülü kabul etmek istemediğimi söylemek için geldim buraya" diyen ünlü şarkıcı, ödülünü şehit Üsteğmen Mahir Turan'ın annesi Hekime Turan'a verdi: "Ben bu ödülü şehit annesine layık görüyorum.

Yeşim Salkım ödülünü şehit annesine verdi, System.String[]

Törene katılıp "Bu ödülü kabul etmek istemediğimi söylemek için geldim buraya" diyen ünlü şarkıcı, ödülünü şehit Üsteğmen Mahir Turan'ın annesi Hekime Turan'a verdi:


"Ben bu ödülü şehit annesine layık görüyorum. Umarım bu ödül töreni ders olur, bundan böyle 'yılın annesi' ödülünü bizler gibi şımarık kadınlara değil de hak eden annelere verirsiniz."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 
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