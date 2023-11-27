Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katıldı? Jet yalanlama geldi

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'ın Ümit Özdağ ile bir araya gelerek kahvaltı yapması akıllara Zafer Partisi'ne katıldığı iddiasını getirdi. İddianın kısa sürede gündem olmasının ardından açıklama yapan Salkım, siyasete girmediğini belirtti.

"SİYASETE GİRMİYORUM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" notuyla paylaştı. Salkım daha sonra da Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar" ifadelerini kullandı. Salkım'ın bu paylaşımlarından sonra Zafer Partisi'ne katıldığı iddiası gündeme geldi. Fotoğrafların kısa sürede konuşulmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" ifadelerini kullandı.