 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katıldı? Jet yalanlama geldi - Son Dakika

Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katıldı? Jet yalanlama geldi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltı yapmasının ardından partiye katıldığı söylentisi konuşulmaya başlandı. Kısa sürede sessizliğini bozan şarkıcı "Siyasete girmiyorum" dedi.

27.11.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:57
Abone Ol

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'ın Ümit Özdağ ile bir araya gelerek kahvaltı yapması akıllara Zafer Partisi'ne katıldığı iddiasını getirdi. İddianın kısa sürede gündem olmasının ardından açıklama yapan Salkım, siyasete girmediğini belirtti.

"SİYASETE GİRMİYORUM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" notuyla paylaştı. Salkım daha sonra da Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar" ifadelerini kullandı. Salkım'ın bu paylaşımlarından sonra Zafer Partisi'ne katıldığı iddiası gündeme geldi. Fotoğrafların kısa sürede konuşulmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi, Yeşim Salkım, Ümit Özdağ, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katıldı? Jet yalanlama geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Fenerbahçe maçındaki olay pozisyon için "Gel izle" diyen Hüseyin Göçek'e Arda Kardeşler'den şok cevap
10:49 Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katıldı? Jet yalanlama geldi
10:49 Katar'dan yeni hamle! Ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdiler
10:42 Rehine takasına damga vuran görüntü! Hamas üyesinden İsrailli rehineye duygusal veda
10:32 Çobanın hazin sonu kamerada! Beslediği koç tarafından böyle öldürüldü
10:28 Yükselişini sürdüren dolar 28,90'dan işlem görüyor
10:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi aralıkta hesapta olacak
10:12 Penaltı var mı yok mu? Türkiye'nin tartıştığı pozisyonda hakem yorumcuları son noktayı koydu
09:56 Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
09:45 Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2023 11:08:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katıldı? Jet yalanlama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement