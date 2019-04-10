Son Dakika Haberleri: Yesterday Filmi

Yesterday Filmi

1 saat önce

Yesterday filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yesterday filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yesterday Filmi, System.String[]
Jack Malik, küçük bir İngiliz kasabasında yaşayan ve ünlü olma hayalleri yavaş yavaş suya düşen bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Ancak her şey kötü gitse bile çocukluğundan beri yanında olan en yakın arkadaşı Ellie onu sonuna kadar desteklemeye devam eder. Tüm dünyada elektriklerin gittiği gizemli bir olay sırasında bir kaza geçiren Jack uyandığında şoke edici bir gerçekle yüzleşir: Dünyadaki kimse The Beatles grubunun varlığından haberdar değildir. Durumdan faydalanmaya karar veren Jack gelmiş geçmiş en iyi müzik grubunun şarkılarını kendisininmiş gibi söylemeye başlar. Amerikalı bir temsilci olan Debra’nın da yardımıyla şöhret basamaklarını hızla çıkar. Ancak yıldızı parladıkça, her zaman ona inanan Ellie’yi kaybetmeye başlar. Eski hayatından uzaklaşan Jack, geç olmadan ait olduğu yere geri dönmeli ve tek ihtiyacının aşk olduğunu kanıtlamalıdır.


Yönetmen: Danny Boyle
Senaryo: Jack Barth, Richard Curtis
Oyuncular: Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon, James Corden, Ed Sheeran, Joel Fry, Sophia Di Martino, Lamorne Morris, Camille Chen, Alexander Arnold , Ellise Chappell, Camilla Rutherford, Díana Bermudez, Dominic Coleman, Atul Sharma, Maryana Spivak, Kyle James, Hiten Patel, Jennifer Armour, Sunny Yeo, Manoj Anand, David Lautman, Derek Siow, Tina Louise Owens, Sophie Mensah, Josh Harp, Cristina Dohmen, John Hales, Harry Michell
Filmin Türü: Müzikal
Orijinal Adı: Yesterday
Yapımcı Firma: Etalon Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 112 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 28.06.2019

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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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