Son Dakika Haberleri: Yetenek Avcıları İş Başında

Yetenek Avcıları İş Başında

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sportif yetenek ölçümleri yapacağı 8 yaşındaki çocukları başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirecek.

Yetenek Avcıları İş Başında, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sportif yetenek ölçümleri yapacağı 8 yaşındaki çocukları başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirecek. Ege Üniversitesi ile birlikte yürütülecek projede çocuklara denge, kuvvet ve çeviklik testleri yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ile işbirliğine giderek çocuklarda "Sportif Yetenek Ölçümleri ve Spora Yönlendirme" çalışmaları yapmak üzere harekete geçti. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında gerçekleştirilecek ölçüm ve yönlendirmelerin sadece 8 yaş ile sınırlı ve ücretsiz olacağı bildirildi.

Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve spor bilinci ile spor yapma alışkanlıklarının erken yaşlarda kazandırılmasını hedefleyen projede çocuklar, yapılacak ölçümlerle eğilim ve kabiliyetlerine göre ayrılarak aileleri bilgilendirilecek ve en başarılı olabilecekleri spor branşlarına yönlendirilmesi sağlanacak. Çocuklarına ölçüm yaptırmak isteyenler 0 (232) 293 30 90 numaralı telefondan ya da sportifyetenek@izmir.bel.tr adresine mail atarak randevu alabilecek.

Denge, kuvvet ve çeviklik

"Sportif Yetenek Ölçümleri ve Spora Yönlendirme" projesine dahil edilecek 8 yaşındaki çocuklara yapılacak ölçümler ise şunlar olacak:

Skinfold yağ ölçümü (5 bölge), flamingo denge, esneklik, uzun atlama, el göz koordinasyonu, kol kuvveti, vücut uzunluk, boy ve kilo, el kavrama kuvveti, sırt bacak kuvveti, eklem açıları, eklem mini çap, geriye sağlık topu atma, mekik, dikey sıçrama, 5 metre çeviklik, 20 metre sürat ve dayanıklılık ölçümleri ile kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Tarım Arazileri Baraj Suyu Altında Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 71 Numaralı Formayı Giyecek Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: En Beğendiğim 10 Numara Ljajic
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:35:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yetenek Avcıları İş Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]