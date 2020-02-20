'Yetenek Her Yerde' Kariyer Etkinlikleri başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yetenek Her Yerde' Kariyer Etkinlikleri başvuruları başladı - Son Dakika

'Yetenek Her Yerde' Kariyer Etkinlikleri başvuruları başladı

8 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, Yetenek Kapısına başvuran öğrenci ve mezunlara tam veya kısmi zamanlı iş veya staj olanağı sağlaması amacıyla oluşturulan "Yetenek Her Yerde" Kariyer Etkinliklerini üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve...

'Yetenek Her Yerde' Kariyer Etkinlikleri başvuruları başladı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, Yetenek Kapısına başvuran öğrenci ve mezunlara tam veya kısmi zamanlı iş veya staj olanağı sağlaması amacıyla oluşturulan "Yetenek Her Yerde" Kariyer Etkinliklerini üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının hizmetine sunduğunu bildirdi.


Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilki 2019 yılında Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde; 150'den fazla firma, 9 paydaş üniversite, toplamda 5 binden fazla ziyaretçi ile gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarının, bu yıl 16-17 Nisan tarihlerinde Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesinde yapılacağı belirtildi..


Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, konu ile ilgili verdiği bilgide, "Fuara katılmak isteyen öğrencilerimiz ve vatandaşlar 'yetenekkapisi.org' adresinden önce kayıt olacaklar, e-postalarına gelen aktivasyon linkine tıklayarak şifrelerini oluşturduktan sonra profil kısmına girerek bilgilerini ve özgeçmişlerini yükleyebilecekler. Yetenek kapısı ile ilgili detayları daha önce duyurmuştuk. Yetenek Kapısına başvurulduktan sonra aynı platformdan 'Kariyer Fuarları' konulu, katılmak istediğiniz kariyer fuarına başvurarak e-postanıza gelen veya kariyer fuarları butonuna tıklayarak indirebileceğiniz karekodu ile ücretsiz fuarlara katılabilirsiniz. Ayrıca etkinlik kısmından etkinlikleri inceleyip, başvurabilirsiniz" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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