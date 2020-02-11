'Yetenek Kapısı' platformuna başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yetenek Kapısı' platformuna başvurular başladı - Son Dakika

'Yetenek Kapısı' platformuna başvurular başladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle 'Yetenek Kapısı' adı altında işveren ve iş arayanları bir araya getirecek internet platformu yayına alındı.

'Yetenek Kapısı' platformuna başvurular başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle 'Yetenek Kapısı' adı altında işveren ve iş arayanları bir araya getirecek internet platformu yayına alındı. Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, öğrenciler ve mezunlarla işverenlerin platforma kayıt olabileceklerini belirtti.


Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Yetenek Kapısı platformunda iş arayanlar için işverenler tarafından personel alımı ve iş ilanları yayınlanacak. Yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapacak olan iş arayanlar da uygun şartları sağladıkları takdirde iş görüşmesine çağrılacaklar. Ayrıca fuar, eğitim, staj gibi konularda da bu platform sayesinde bilgi sahibi olacaklar.


Konu ile ilgili bilgi veren MEÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, "Yetenek Kapısı ile hem öğrencilerimiz hem mezunlarımız hızlı bir şekilde iş olanağına ulaşabilecek. İşverenler de üniversitemizde eğitim görmüş veya görmekte olan iyi eğitimli insan kaynağından da ihtiyaçları nispetinde faydalanmış olacak" dedi.


MEÜ öğrencilerinin ve mezunlarımızın https://www.yetenekkapisi.org/register adresine, işverenlerin ise https://www.yetenekkapisi.org/company_register adresine kayıt olabileceklerini belirten Prof. Dr. Ege, "Bu şekilde ülkemizdeki tüm üniversitelerden ve firmalardan geniş bir portföy oluşacaktır" ifadelerini kullandı.


Kariyer Merkezi olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın desteğiyle mezun ve işverenlere yönelik çalışmalara imza attıklarını belirten Ege, Yetenek Kapısı ile ilgili karşılaşılan sorunlarda kariyer@mersin.edu.tr mail adresine bilgi verilmesi durumunda, görevlilerin en kısa sürede sorunu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile gerekli koordinasyonu sağlayarak çözeceklerini kaydetti. Ege, "Tüm öğrencilerimizi merkezimize, bölgemizdeki işverenleri ise Yetenek Kapısı'na başvurmaya davet ediyoruz" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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