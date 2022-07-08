MEB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılan yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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