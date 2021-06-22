Yetenek Sınavı Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile müsiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının takvimi belli oldu.

YETENEK SINAVI E-KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ/meb_iys_dosyalar/2021_06/22130416_2021_Yetenek_KYlavuz_18_06_2021GUNCEL. pdf

YETENEK SINAVI ONAYI/meb_iys_dosyalar/2021_06/22130543_18062021_Makam_OnayY_Yetenek_SYnavY_ile_OYrenci_Alan_Okullar_KYlavuz. pdf