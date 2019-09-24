Son Dakika Haberleri: Yetenek taraması eğitimleri Talas'ta başladı
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Yetenek taraması eğitimleri Talas'ta başladı

1 saat önce

Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2018-2019 sezonunda yapılan tarama sonucunda seçilen öğrencilerden Talas grubu çalışmalarına Talas Spor Salonunda başladı.

Yetenek taraması eğitimleri Talas'ta başladı, System.String[]

Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2018-2019 sezonunda yapılan tarama sonucunda seçilen öğrencilerden Talas grubu çalışmalarına Talas Spor Salonunda başladı.


2018 - 2019 sezonunda ilkokul 3. sınıf öğrencileri boy-kilo, hız, çeviklik, dikey sıçrama, esneklik, el kavrama kuvveti, ağırlık topu atma, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluklarının ölçüldüğü taramaya tabi tutuldu.


Yapılan tarama sonucunda seçilen öğrenciler 2019 - 2020 sezonunda çalışmalarına başladı. - KAYSERİ

Talas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
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