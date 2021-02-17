Yetenek taraması testleri başladı - Son Dakika

Yetenek taraması testleri başladı
17.02.2021 17:02
Sporun gelişmesi ve tabana yayılması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin üçüncü ve son aşaması olan "Görsel Reaksiyon ve Flamingo Denge Testleri" başladı.
Sporun gelişmesi ve tabana yayılması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin üçüncü ve son aşaması olan "Görsel Reaksiyon ve Flamingo Denge Testleri" başladı.
Atatürk Spor Salonu'nda HES kodu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, 2017-2018 birinci grup öğrencilerine yönelik boy-kilo, oturma-kulaç uzunluğu, görsel reaksiyon ve flamingo denge testleri yapılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yeni eklenen test istasyonlarını gezerek bilgi aldı ve testlere katılan çocuklara başarılar diledi. - KAYSERİ
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