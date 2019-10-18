Son Dakika Haberleri: Yetenek Taraması Tüm Hızıyla Sürüyor
Son Dakika Spor Yetenek Taraması Tüm Hızıyla Sürüyor

Yetenek Taraması Tüm Hızıyla Sürüyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetenek taraması tüm hızıyla sürüyor.

Yetenek Taraması Tüm Hızıyla Sürüyor, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün yetenek taraması tüm hızıyla sürüyor.


Sportif Yenerek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ikinci süreç çalışmaları Yeşilhisar Spor salonunda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sportif uzmanlar ve antrenörler nezaretinde yapılan yetenek taramasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ

Yeşilhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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