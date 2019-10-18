Yetenek Taraması Tüm Hızıyla Sürüyor
1 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetenek taraması tüm hızıyla sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün yetenek taraması tüm hızıyla sürüyor.
Sportif Yenerek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ikinci süreç çalışmaları Yeşilhisar Spor salonunda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sportif uzmanlar ve antrenörler nezaretinde yapılan yetenek taramasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ
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