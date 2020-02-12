Yetenek taramasında ikinci aşama Mart ayında başlıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Türkiye genelinde 81 İlde eş zamanlı yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları'nın ortak projesi Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesinde yeni sezonda 2. Aşama Mart ayında başlıyor.



2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde Türkiye genelinde tüm ilkokul 3. sınıflara uygulanacak olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 02 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında Düzce'de düzenlenecek. İlkokul 3. sınıf öğrencilerin katıldığı projede öğrencilerin boy-kilo, esneklik, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru sağlık topu atma, el kavrama kuvveti, sürat, çeviklik ve dikey sıçrama gibi 8 farklı istasyonda yetenekleri ile değerlendirilecek. Ülke genelinde yapılan tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yaklaşık 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmayı planlayan projeyle, her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna eklenmesini hedefleniyor.



Mayıs 2018'de başlatılan proje ile adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritası oluşturuluyor. İllerde ve coğrafi bölgelerde hangi spor branşlarının baskın olduğu, taramaya katılan çocukların hangi spor branşlarına yatkın olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Bu projeyle, her yıl en az 1 milyon ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisinin sportif yetenek taraması katılımı planlanıyor. Hedef, onları sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, topluma spor yapma kültürünü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşlarında olan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu yetiştirilmesini sağlamak. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl Düzce'de yapılan taramalarda 107 çocuk tespiti yapılarak sporcu havuzuna girmesi sağlandı. - DÜZCE