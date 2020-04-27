Yetenekler

Türkiye ve Rusya iş birliğinde, engellilerin de arasında bulunacağı farklı yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan "Kapsayıcı Gönüllülük Okulu" projesi başlatıldı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Hibe Fonunun desteğiyle geçekleştirilen projenin tanıtım konferansı internet üzerinden gerçekleştirildi.

Sunum yapan Beyaz Baston Derneği Başkanı Oleg Kolpashchikov, çalışmayla, proje üretimi, kaynakların elde edilmesi, sosyal medyada projenin tanıtılması ve insanların kendine en uygun işi nasıl bulacağının öğretileceğini belirtti.

Kapsayıcı Gönüllülük Okulu'nda derslere haziran ayında başlamayı planladıklarını kaydeden Kolpashchikov, "16 saatlik seminerleri Marmaris, Antalya ve Mersin'de ikişer gün 8 saat olarak yapmayı planlıyoruz. İzolasyonun devam etmesi durumunda ise dersleri online olarak gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kolpashchikov, temmuz ve ağustos ayında online olarak destekleyici dersler yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Katılımcılar arasında proje yarışması düzenlenecek. Kazanan proje sahibi, dünyadaki sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak projesini tanıtmak üzere Rusya'nın Kinel-Cherkassy köyünde gerçekleşecek 4. Rusya Engelli Kongresi'ne davet edilecek. Okulumuza engelli ve engelsiz bireyleri, kurum ve kuruluşları, organizasyonları davet ediyoruz. İlk sırada Türk dostlarımız ve Rusça konuşan Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız yer alıyor. Türk dostlarımız yarışmaya Türkçe projeleriyle katılabilirler."

Konferansa, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Kent Konseyi Başkanı Dursun Arslan, Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Veli Özağan, Türkiye Sakatlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ayhan Metin, Marmaris Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar ve dernek üyeleri, Türkiye'deki Rusya Yurttaşları Dernekleri'nin Koordinasyon Konseyi üyeleri ile gönüllüler katıldı.